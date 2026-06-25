В 1994 году этот фильм оказался провалом: сегодня его называют лучшим в истории кино

Сегодня "Побег из Шоушенка" называют одним из лучших фильмов в истории кино. Однако после выхода в 1994 году эта культовая драма неожиданно провалилась в прокате и не смогла даже окупить свой бюджет.

Лишь со временем фильм обрёл статус настоящей классики и завоевал любовь миллионов зрителей по всему миру. О том, почему "Побег из Шоушенка" провалился в прокате, рассказывает Parade.

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Что известно о фильме "Побег из Шоушенка"?

"Побег из Шоушенка" – это фильм с самым высоким рейтингом за всю историю в списке "Топ-250" сайта IMDb, где он уже много лет удерживает оценку 9,3 из 10. Зрители его обожают, а критики восхваляют. Поэтому трудно поверить, что 32 года назад картина стала кассовым провалом.

Снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по мотивам новеллы Стивена Кинга "Рита Хейворт и побег из Шоушенка", опубликованной в сборнике "Разные времена года" в 1982 году, фильм рассказывает о дружбе двух заключённых. Один из них – банкир, несправедливо осужденный за убийство, другой – мужчина, отбывающий наказание за убийство жены и еще двух человек ради страховых выплат.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер

Сегодня этот фильм считается настоящей классикой. Его история о надежде, дружбе и сострадании продолжает находить отклик у зрителей по всему миру, а финал является одним из лучших в истории кино.

Несмотря на это, сначала фильм провалился в прокате. По разным оценкам, картина заработала лишь около 16 миллионов долларов при бюджете в 25 миллионов.

Почему фильм провалился в прокате?

Как отмечает BBC, одной из главных причин неудачи стала чрезвычайно жесткая конкуренция с такими фильмами, как "Форрест Гамп" и "Криминальное чтиво".

Также проблемой стало и название фильма, которое многим казалось непонятным. Не способствовала массовому успеху и мрачная сюжетная линия о жизни в тюрьме, где фигурируют исключительно мужчины, а главные роли исполнили Тим Роббинс и Морган Фриман.

Ситуация начала меняться после церемонии вручения премии "Оскар" в 1995 году. Картина получила семь номинаций, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучший актёр" и "Лучший сценарий". Благодаря повторным показам и растущему интересу зрителей её мировые сборы впоследствии превысили 73 миллиона долларов.

Сегодня популярность "Побега из Шоушенка" не только не угасла, но и продолжает расти. По данным MovieWeb, после появления в каталоге Peacock в прошлом году фильм вошёл в десятку самых популярных картин платформы. При этом он по-прежнему остаётся лидером многочисленных рейтингов лучших фильмов всех времён – от IMDb до Ranker.