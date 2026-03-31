Самый известный побег из тюрьмы в истории: как Казанова выбрался оттуда, откуда не выходил никто

Джакомо Казанова совершил один из самых известных побегов из тюрьмы в истории. Запертый в печально известных камерах под крышей Дворца Дожей, он не только сумел перехитрить охрану, но и исчез прямо из-под носа властей, превратив свой побег в легенду.

О том, каким гениальным способом Казанове удалось сбежать из тюрьмы, пишет Bubbly Living.

Почему Казанова попал в тюрьму?

В 1755 году, когда Казанове было 30, его арестовал влиятельный Совет Десяти – орган, фактически руководивший Венецией. Его обвинили в оккультизме, хранении запрещенной литературы, скандальном поведении и распространении антирелигиозных идей.

Любознательность Казановы и его экстравагантный образ жизни казались властям опасными. Хотя официального суда над ним не было, его приговорили к пяти годам заключения в тюрьме Пиомби – печально известных камерах под крышей Дворца Дожей, где летом царила невыносимая жара, а зимой – лютый холод.

Двадцатилетний Джакомо Казанова / Портрет Франческо Казановы

Тюремщики даже не догадывались, что посадили человека, который сможет их перехитрить. В течение 15 месяцев Казанова находился в темной и изолированной камере, но не терял надежды. Он тщательно продумывал побег, наблюдал за охраной и ждал подходящего момента.

Как Казану удалось сбежать из тюрьмы?

Впоследствии он разработал смелый план. Используя острый железный шип он начал вырезать отверстие в деревянном потолке камеры, работая над этим неделями. Когда замысел почти удался, его внезапно перевели в другую камеру, и пришлось начинать все сначала. Но он не сдался.

Объединившись с другим заключенным, отцом Марино Балби, он сумел добраться до чердака Дворца Дожей. Они пролезли через крышу, проникли в закрытый кабинет, а затем Казанова дерзко покинул здание через главный вход, смешавшись с посетителями.

Тюрьма Пиомби / Фото Wikipedia

Оказавшись на свободе, он исчез в ночной Венеции, сел в гондолу и покинул город. Этот дерзкий побег сделал его легендой, а рассказы о нем быстро распространились по всей Европе.

Какой была дальнейшая жизнь Казановы?

Как пишет History Hit, в последующие годы приключения Казановы становились все более эксцентричными. Он перебрался в Париж, где каждый аристократ стремился с ним познакомиться. Казанова уверял, что ему более 300 лет, хвастался умением создавать бриллианты из ничего, а одну аристократку убедил, что за деньги сможет превратить ее в молодого человека.

Признав его изобретательность, один граф нанял его шпионом для продажи государственных облигаций в Амстердаме. Это принесло Казанове немалые средства, которые он быстро растратил на азартные игры и любовниц.

К 1760 году он снова остался без денег и вынужден был скрываться от закона. Несмотря на это, Казанова умудрился попасть на аудиенцию к королю Георга III, а также встретиться с Екатериной II, пытаясь продать ей идею русской лотереи.

В Варшаве он даже дрался на дуэли с полковником из-за итальянской актрисы. Всего за это время он преодолел около около 7 250 километров по Европе, путешествуя дилижансами.

