Украинские города имеют интересные названия, возникшие при определенных обстоятельствах и тоже являются частью истории нашего государства. В то же время редко существует только одна версия происхождения названия города.

По словам профессора ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, название города Черкассы имеет сразу шесть различных вариантов происхождения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на университет.

Смотрите также Что говорит о войне в Украине нобелевский лауреат по литературе Ласло Красногоркаи

Почему Черкассы назвали именно так?

Согласно первой теории, почему город получил именно такое название, оно происходит от тюркского слова "чири киши/чири киси". В переводе это означает "люди армии". Это свидетельствует о том, что Черкассы – город защитников и воинов. Эта версия довольно популярна среди историков.

Вторая теория о происхождении названия несколько похожа, однако разница в том, какой язык лежит в основе этого. Предполагают, что название "Черкассы" могло возникнуть от иранского слова "tcherikass", что в переводе означает – "воин".



Есть несколько вариантов происхождения названия "Черкассы" / Фото 24 Канала

Еще одна теория происхождения названия этого города заключается в том, что есть сведения о переселении черкесов на территорию современных Черкасс. Это также могло иметь влияние на формирование топонима.

Также исторические эти земли были и частью Великого княжества Литовского, поэтому не исключают и версию происхождения названия от литовского слова "cerksnas", что означает "снежная корка". Эта версия выглядит правдоподобной, ведь форпост в Черкассах был основан именно зимой, когда река Днепр замерзла.

Также есть теория, что на самом деле это казацкое название, которое изначально означало что-то другое, а не было названием города, однако со временем именно оно прижилось.

Кроме этого, есть версия, что название "Черкассы" сформировалась из-за того, что раньше этот город был пограничным. Суть заключается в том, что, в соответствии со старославянскими языками, "Черкассы" – "черченая грань".

Откуда взялось название "Чернигов"?

Конечно, же нет единого мнения, откуда происходит название этого города. Наиболее распространено мнение о том, что название образовалось от имени князя Черного. Он считался первым правителем этих земель. Также существует легенда о его кургане "Черная могила".

Кроме этого, существует также версия, что название происходит от слов "черный лес". Чернигов окружен очень густым лесом, поэтому он почти непроходимый, почти черный, говорится в Википедии.

Почему Житомир так назвали?