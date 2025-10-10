Українські міста мають цікаві назви, що виникли за певних обставин та теж є частиною історії нашої держави. Водночас рідко існує тільки одна версія походження назви міста.

За словами професора ЧНУ імені Богдана Хмельницького, назва міста Черкаси має одразу шість різних варіантів походження. Про це пише 24 Канал із посиланням на університет.

Чому Черкаси назвали саме так?

Відповідно до першої теорії, чому місто отримало саме таку назву, вона походить від тюркського слова "чири киши/чири киси". У перекладі це означає "люди армії". Це свідчить про те, що Черкаси – місто захисників та воїнів. Ця версія доволі популярна серед істориків.

Друга теорія щодо походження назви дещо схожа, проте різниця у тому, яка мова лежить в основі цього. Припускають, що назва "Черкаси" могло виникнути від іранського слова "tcherikass", що у перекладі означає – "воїн".



Ще одна теорія походження назви цього міста полягає у тому, що є відомості про переселення черкесів на територію сучасних Черкас. Це також могло мати вплив на формування топоніма.

Також історичні ці землі були й частиною Великого князівства Литовського, тому не відкидають і версію походження назви від литовського слова "cerksnas", що означає "снігова кірка". Ця версія виглядає правдоподібною, адже форпост у Черкасах був заснований саме взимку, коли річка Дніпро замерзла.

Також є теорія, що насправді це козацька назва, яка спочатку означала щось інше, а не була назвою міста, однак з часом саме вона прижилась.

Крім цього, є версія, що назва "Черкаси" сформувалась через те, що раніше це місто було прикордонним. Суть полягає у тому, що, відповідно до старослов'янських мов, "Черкаси" – "черчена грань".

Звідки взялась назва "Чернігів"?

Звісно, ж немає єдиної думки, звідки походить назва цього міста. Найбільш поширена думка про те, що назва утворилась від імені князя Чорного. Він вважався першим правителем цих земель. Також існує легенда про його курган "Чорна могила".

Крім цього, існує також версія, що назва походить від слів "чорний ліс". Чернігів оточений дуже густим лісом, тому він майже непрохідний, майже чорний, мовиться у Вікіпедії.

Чому Житомир так назвали?