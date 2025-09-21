21 сентября празднуют день города жители Чернигова. Известно, что город имеет давнюю историю и важное место в историческом становлении Украины.

Название города Чернигов также имеет интересные корни и несколько вариантов возможного происхождения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему Чернигов назвали именно так?

Конечно, же нет единого мнения, откуда происходит название этого города. Наиболее распространено мнение о том, что название образовалось от имени князя Черного. Он считался первым правителем этих земель. Также существует легенда о его кургане "Черная могила".

Кроме этого, существует также версия, что название происходит от слов "черный лес". Чернигов окружен очень густым лесом, поэтому он почти непроходимый, почти черный.

Чернигов окутан легендами, ведь они неизбежно возникают вокруг старых городов, которые так много пережили. Чернигов неоднократно оборонялся от захватчиков – и во время полномасштабного вторжения тоже. Официально оборонительная операция длилась с 24 февраля по 2 апреля 2022 года. в Чернигове было уничтожено 27 мостов и не только.

Сетью разлетелось видео работы установки РСЗО возле одной из старейших церквей города. Наверное, это одно из тех видео, которое передает рвение, с которым украинцы стали на защиту своей земли.

Оборона Чернигова: смотрите видео

