21 вересня святкують день міста жителі Чернігова. Відомо, що місто має давню історію та важливе місце у історичному становленні України.

Назва міста Чернігів також має цікаве коріння та кілька варіантів можливого походження. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому Чернігів назвали саме так?

Звісно, ж немає єдиної думки, звідки походить назва цього міста. Найбільш поширена думка про те, що назва утворилась від імені князя Чорного. Він вважався першим правителем цих земель. Також існує легенда про його курган "Чорна могила".

Крім цього, існує також версія, що назва походить від слів "чорний ліс". Чернігів оточений дуже густим лісом, тому він майже непрохідний, майже чорний.

Чернігів оповитий легендами, адже вони неминуче виникають навколо старих міст, які так багато пережили. Чернігів неодноразово оборонявся від загарбників – і під час повномасштабного вторгнення теж. Офіційно оборонна операція тривала з 24 лютого до 2 квітня 2022 року. у Чернігові було знищено 27 мостів та не тільки.

Мережею розлетілось відео роботи установки РСЗВ біля однієї із найстаріших церков міста. Напевно, це одне із тих відео, яке передає завзяття, з яким українці стали на захист своєї землі.

Оборона Чернігова: дивіться відео

