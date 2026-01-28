Бракованная грустная игрушка стала безумно популярной: почему покупатели видят в ней себя

В Китае огромную популярность приобрела игрушка, которую сделали не совсем правильно. Именно благодаря этому она получила определенный символизм.

Игрушка в форме символа 2026 года могла не стать хитом, если бы ее не отличало грустное выражение мордочки. Об этом пишет The Guardian.

Как появилась эта игрушка?

Из-за производственной ошибки создали грустную игрушку-коня, которая сначала должна была бы улыбаться, однако что-то пошло не так. Именно благодаря тому, что она выглядит нахмуренной она и получила бешеную популярность. В сети пишут, что она символизирует усталость на рабочем месте.

Кроме этого, это также может служить срезом настроения перед Новым годом в Китае, который должен был наступить 17 февраля. Очевидно, многие люди не испытывают энтузиазма относительно того, что будет происходить дальше.



Грустный конь стал популярным / Фото China Daily

Люди шутили, что этот конь, который плачет – это то, как вы выглядите на работе, а улыбающийся – это то, как вы выглядите после работы,

– сказал Чжан Хоцин, владелец Happy Sister.

В то же время только за январь такую игрушку заказало более 15 тысяч человек. Из-за этого компания должна была запустить дополнительные мощности.

Что еще популярно в сети?

