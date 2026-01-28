Бракованная грустная игрушка стала безумно популярной: почему покупатели видят в ней себя
- В Китае популярность приобрела игрушка-лошадка с грустным выражением лица, что символизирует усталость на работе.
- Только за январь игрушку заказало более 15 тысяч человек, что заставило компанию увеличить производство.
В Китае огромную популярность приобрела игрушка, которую сделали не совсем правильно. Именно благодаря этому она получила определенный символизм.
Игрушка в форме символа 2026 года могла не стать хитом, если бы ее не отличало грустное выражение мордочки. Об этом пишет The Guardian.
Смотрите также Найдите клубнику за 25 секунд: под силу только людям с острым зрением
Как появилась эта игрушка?
Из-за производственной ошибки создали грустную игрушку-коня, которая сначала должна была бы улыбаться, однако что-то пошло не так. Именно благодаря тому, что она выглядит нахмуренной она и получила бешеную популярность. В сети пишут, что она символизирует усталость на рабочем месте.
Кроме этого, это также может служить срезом настроения перед Новым годом в Китае, который должен был наступить 17 февраля. Очевидно, многие люди не испытывают энтузиазма относительно того, что будет происходить дальше.
Грустный конь стал популярным / Фото China Daily
Люди шутили, что этот конь, который плачет – это то, как вы выглядите на работе, а улыбающийся – это то, как вы выглядите после работы,
– сказал Чжан Хоцин, владелец Happy Sister.
В то же время только за январь такую игрушку заказало более 15 тысяч человек. Из-за этого компания должна была запустить дополнительные мощности.
Что еще популярно в сети?
Песня Stromae "Papaoutai" посвящена его отцу, который погиб во время геноцида в Руанде, и передает боль ребенка, который потерял отца. Несмотря на печальный смысл, новая версия песни приобрела популярность в соцсетях, набрав 14 миллионов прослушиваний, и под нее снимают танцевальные видео, пишет Newsweek.
Что такое "метод утенка"?
- Метод утенка помогает решать сложные задачи, делегируя их воображаемому помощнику, часто в виде резиновой уточки.
- Утенок тоже может быть воображаемым. Главное – подробно объяснить ему, что и почему нужно работы. Это помогает самому рабочему лучше понимать алгоритм действий. Кроме этого, когда возникает вопрос, его тоже можно поставить воображаемому или настоящему резиновому утенку.
- Нужно формировать вопрос серьезно, так как будто утенок действительно может дать ответ. В правильной формулировке вопроса уже заложена половина ответа. Если проговаривать это вслух, то все становится понятнее.