Многие украинские города имеют специфические названия. Часто их происхождение скрытое и не такое очевидное как может показаться на первый взгляд.

Например, название города Изюм, что в Харьковской области, не имею ничего общего с сушеным виноградом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео "Книга-путешествие. Украина".

Почему Изюм так называется?

На самом деле есть несколько версий происхождения этого названия города. Например, автор видео первым упоминает географически-территориальный вариант. Город лежит на берегах реки Северский-Донец. Она же, свою очередь, имеет 7 бродов, а с тюркского языка слово "брод" означает "инзум".

Через незначительные трансформации образовалось название Изюм. Однако этот вариант происхождения вовсе не единственный.

Есть также другая версия. Она связана с тем, что первые поселения появились на реке Изюмец.



Город Изюм находился под оккупацией / Фото 24 Канала

Изюм, один из древнейших городов Слобожанщины, расположен у подножия легендарной горы Кременец, что поднимается на 216 метров над уровнем моря. Город часто называют музеем под открытым небом, где древние каменные половецкие бабы стоят как устойчивые свидетели богатого исторического наследия, охватывающего тысячелетия.

Изюм также стал символом сопротивления, ведь некоторое время находился под оккупацией России, однако поездом город освободили. Сейчас он часто оказывается под российскими ударами.

К слову, название города Полтава может происходить от реки Лтава, на берегах которой основалось первое поселение, или от местности "Балтавар", выбранной ханом Кубратом. Существует версия, что название Полтава может происходить от слова "плетень", но она считается маловероятной.