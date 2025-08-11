Багато українських міст мають специфічні назви. Часто їхнє походження приховане та не таке очевидне як може здатись на перший погляд.

Наприклад, назва міста Ізюм, що у Харківській області, не маю нічого спільного із сушеним виноградом. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео "Книга-мандрівка. Україна".

Чому Ізюм так називається?

Насправді є кілька версій походження цієї назви міста. Наприклад, автор відео першим згадує географічно-територіальний варіант. Місто лежить на берегах річки Сіверський-Донець. Вона ж, своєю чергою, має 7 бродів, а з тюркської мови слово "брід" означає "інзум".

Через незначні трансформації утворилась назва Ізюм. Однак цей варіант походження зовсім не єдиний.

Є також інша версія. Вона пов'язана із тим, що перші поселення з'явились на річці Ізюмець.



Місто Ізюм перебувало під окупацією / Фото 24 Каналу

Ізюм, одне з найдавніших міст Слобожанщини, розташоване біля підніжжя легендарної гори Крем'янець, що здіймається на 216 метрів над рівнем моря. Місто часто називають музеєм під відкритим небом, де стародавні кам'яні половецькі баби стоять як стійкі свідки багатої історичної спадщини, що охоплює тисячоліття.

Ізюм також став символом спротиву, адже певний час перебував під окупацією Росії, проте потягом місто звільнили. Зараз воно часто опиняється під російськими ударами.

До слова, назва міста Полтава може походити від річки Лтава, на берегах якої заснувалося перше поселення, або від місцевості "Балтавар", обраної ханом Кубратом. Існує версія, що назва Полтава може походити від слова "плетінь", але вона вважається малоймовірною.