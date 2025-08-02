Є кілька варіантів походження назви міста Полтава. Про це пише 24 Канал із посиланням на poltava-day.

Дивіться також Те, як ви готуєте яйця, може охаратеризувати вас як людину: що кажуть вчені

Чому у Полтави така назва?

Перша гіпотеза стосовно походження назви стосується давніх часів. У літописах мовиться про невелику річку Лтаву, на берегах якої і сформувалось перше поселення, яке ми знаємо як Полтаву. відповідно до цієї версії, засновником міста став Ігор Святославович, який бився із половцями на берегах Лтави.

До слова, Лтава – це притока Ворскли.

Також є гіпотеза, що місто заснував хан Кубрат. Він нібито обрав це місце для своєї відпочинкової резиденції. Тоді місцевість називалась "Балтавар".



Дослідники не мають єдиної версії походження назви / Фото спільнота "Стара Полтава"

Є також версія, що назва походить від слова "плетінь", яке деякі дослідники бачать в корені, однак цю версію вважають найменш малоймовірною.

Станом на зараз немає єдиної версії стосовно походження назви Полтава, проте це відкриває двері до ще більших досліджень та вивчення власної історії та ідентичності.

Також місто Суми, ймовірно, отримало свою назву від річки Сума, на березі якої воно розташоване. Місто фактично розташоване на березі цієї ріки і отримало назву від неї. До слова, спершу місто називали дещо інакше – Суміним городом, однак з часом назва трансформувалась, тож місто почали називати просто Сумами. Є також легенда, що козаки знайшли три сумки з грошима, що стало початком заснування міста.