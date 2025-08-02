Есть несколько вариантов происхождения названия города Полтава. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на poltava-day.

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Почему у Полтавы такое название?

Первая гипотеза о происхождении названия касается древних времен. В летописях говорится о небольшой реке Лтава, на берегах которой и сформировалось первое поселение, которое мы знаем как Полтаву. согласно этой версии, основателем города стал Игорь Святославович, который сражался с половцами на берегах Лтавы.

К слову, Лтава – это приток Ворсклы.

Также есть гипотеза, что город основал хан Кубрат. Он якобы выбрал это место для своей резиденции для отдыха. Тогда местность называлась "Балтавар".



Исследователи не имеют единой версии происхождения названия / Фото сообщество "Старая Полтава"

Есть также версия, что название происходит от слова "плетение", которое некоторые исследователи видят в корне, однако эту версию считают наименее маловероятной.

По состоянию на сейчас нет единой версии относительно происхождения названия Полтава, однако это открывает двери к еще большим исследованиям и изучению собственной истории и идентичности.

Также город Сумы, вероятно, получил свое название от реки Сума, на берегу которой он расположен. Город фактически расположен на берегу этой реки и получил название от нее. К слову, сначала город называли несколько иначе – Сумским городом, однако со временем название трансформировалось, поэтому город стали называть просто Сумами. Есть также легенда, что казаки нашли три сумки с деньгами, что стало началом основания города.