Почему раньше на украинских картинах женщин рисовали босыми, а мужчин в обуви

На старинных украинских картинах мужчин чаще изображали в обуви. Женщины же нередко оставались босыми, поскольку обувь в крестьянских семьях долгое время была дефицитом и береглась только для особых случаев.

Историк, адвокат и этноблогер Диана Чуприй объяснила, почему на старинных украинских картинах мужчин чаще всего изображали в обуви, тогда как женщины нередко оставались босыми.

Почему на старинных украинских картинах женщин часто рисовали босыми, а мужчин в обуви?

На древних украинских картинах и фотографиях можно заметить интересную деталь: женщины очень часто изображены босыми, тогда как мужчины в сапогах или другой обуви. И дело здесь было не только в традициях или художественном замысле, но и в банальной экономии, ведь хорошая обувь на протяжении веков оставалось дорогой вещью, которую могли позволить себе далеко не все семьи.

Почему на картинах были изображены босые женщины / инстаграм tryzub_educate

Самой доступной обувью на территории Украины долгое время были лапти или чаки – это простая обувь из кожи или лика. Однако она не отличалась долговечностью, поэтому наиболее желанными оставались именно кожаные сапоги. Из-за высокой стоимости до середины 20 века многие крестьянские семьи не могли купить качественную обувь для всех членов семьи.

Прежде всего обувью обеспечивали мужчин, ведь именно они чаще всего ездили на ярмарки, ходили "по люди" или занимались делами вне дома. Женщины же свои сапоги берегли максимально долго и надевали только в исключительных случаях: на большие праздники, свадьбы или поход в церковь.

В некоторых регионах Украины женщины даже не обували сапоги по дороге в храм: несли их в руках и обувались только перед самым входом, чтобы не изнашивать дорогую обувь. Интересно, что иногда даже поездка на базар не считалась достаточно важным событием, чтобы тратить "праздничные" сапоги.



Украинские картины / фото из сети

После видео историка украинцы начали делиться в комментариях воспоминаниями своих бабушек и прабабушек. Многие истории оказались очень эмоциональными и трагическими, ведь для нескольких поколений украинцев обувь действительно была роскошью. Некоторые вспоминал, что их родные ходили босыми не только летом, а даже зимой, потому что семья просто не могла позволить себе сапоги для всех детей. Особенно пользователей поразила история женщины, которая рассказала о своей прабабушке:

Моя прабабушка тоже до последних дней ходила босая, говорила, что обувь ей все узкое и она так привыкла с детства. Рассказывала, как даже зимой ходили босые, потому что не было денег. Ее родители погибли во время Голодомора.

Часть комментариев касалась того, насколько сложно было достать или изготовить хорошую обувь:

Бабушка мужа из Миргорода рассказывала, что обувь носили по очереди с другими детьми из семьи. Даже в школу ходили по очереди из-за этого.

Другие пользователи вспоминали, что даже в 1950-х годах ситуация в селах оставалась непростой:

Мне мама рассказывала, что детям в селе обувь "чтобы играть" никто не давал. А это были пятидесятые годы.

Почему раньше люди часто ходили босиком?

Как отмечают в CpSlipeers, первую обувь создавали преимущественно для защиты от жары, холода или сложной местности. Во многих культурах хождение босиком не считалось чем-то странным или унизительным – наоборот, иногда это имело даже духовное значение.

Как выглядела первая обувь / фото Gregory Areshian

Почему босиком ходили даже в древних цивилизациях?

В Древнем Египте жрецы заходили в храмы босиком как символ чистоты и связи с божественным. В Греции спортсмены ранних Олимпийских игр также соревновались без обуви, ведь это считалось проявлением природной силы и гармонии с природой. У многих народов Африки, Южной Америки и Азии босые ноги были привычной частью жизни. Люди лучше чувствовали землю, температуру и рельеф местности, а обувь часто воспринимали как ненужную.

Когда обувь стала признаком богатства?

Ситуация начала меняться с развитием ремесел и появлением дорогой кожаной обуви. Из-за сложного ручного производства хорошую обувь могли позволить себе преимущественно состоятельные люди. Именно поэтому в искусстве обутые персонажи часто символизировали достаток, власть или высокий социальный статус.

Как изменилось отношение к босым ногам со временем?

После индустриализации обувь стала значительно доступнее, а впоследствии превратилась не только на потребность, но и на модный элемент и способ подчеркнуть статус. Во многих странах босые ноги начали ассоциироваться с бедностью или "нецивилизованностью". Впрочем, последние годы интерес к хождению босиком снова возвращается. Люди все чаще интересуются естественной походкой, минималистичной обувью и влиянием босых ног на здоровье и осанку.