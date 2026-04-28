Почти все совершают эту ошибку: почему нельзя выжимать чайный пакетик

Многие считают безобидной привычку выжимать чайный пакетик перед тем, как выбросить его из чашки. Однако эксперты предостерегают, что это является распространенной ошибкой.

О том, почему не стоит выжимать чайный пакетик, пишет Bristol Live.

Почему не стоит выжимать чайные пакетики?

Эксперты по чаю отмечают, что чайные пакетики не стоит выжимать после заваривания, ведь это может придать напитку горький привкус из-за высвобождения дубильных кислот. Вместо этого они советуют просто осторожно достать пакетик из чашки через 3 – 5 минут.

Кроме того, по мнению Анджелы Пирс из Whittard, для черного чая существует оптимальное время настаивания.

Оставить чайный пакетик на 3 – 5 минут – это залог того, что ваш чай достигнет идеальной крепости. Также важно, чтобы температура воды составляла 100 градусов,

– отмечает эксперт.

В то же время оставлять пакетик в чашке на длительное время также не рекомендуется, поскольку слишком длительное настаивание может сделать вкус слишком горьким.

Кроме того, бумажные чайные пакетики в горячей воде становятся более уязвимыми, поэтому сильное сжатие ложкой может повредить их и привести к попаданию в напиток чайной пыли или кусочков бумаги.

Также некоторые современные пакетики-пирамидки изготавливают с примесями нейлона или полиэтилентерефталата. Исследование, опубликовано в журнале Environmental Science & Technology, показало, что под воздействием высокой температуры и механического давления такие пакетики могут выделять миллиарды микрочастиц пластика. Поэтому, выжимая пакетик, человек фактически может способствовать попаданию микропластика в организм.

Где хранить чайные пакетики лучше всего?

Отдельное внимание эксперты советуют уделять хранению чая. По их словам, пакетики следует держать в сухом месте, ведь влага может быстро испортить чайные листья, что приведет к потере свежести.

"Храните чайные пакетики в прохладном, сухом месте, например, в чайной коробке или герметичном контейнере, подальше от яркого света и запахов. Это поможет сохранить свежесть и аромат чая", – рекомендует Анджела Пирс.

Как улучшить вкус чая?

Управляющий директор и специалист по водоочистке компании WaterCare Эндрю Сларк заявил, что вкус чая в значительной степени зависит от качества воды. По его словам, водопроводная вода часто содержит хлор, хлорамин, кальций и магний, которые могут придавать напитку горького, металлического или даже мелового привкуса.

Он подчеркнул, что кипячение не устраняет эти примеси, а повторное нагревание может даже усилить нежелательный вкус из-за концентрации минералов. Даже дорогой чай не раскроет своего аромата полностью, если заваривать его некачественной водой.

Сларк советует использовать фильтрованную воду, чтобы уменьшить содержание хлора и накипи. По его словам, это делает чай более прозрачным, а вкус – чище и насыщеннее.