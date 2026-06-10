Бесплатный хлеб в ресторанах имеет скрытый эффект: почему после него хочется заказать больше

Есть немало видео в TikTok, где рассказывают, что рестораны намеренно предлагают бесплатный хлеб или чипсы к основному приему пищи. Это делается якобы для того, чтобы стимулировать тягу к еде и побудить заказывать еще больше блюд из меню. Диетолог объясняет, что начало трапезы с хлеба действительно увеличивает потребление пищи.

Почему хлеб побуждает заказывать больше еды и действительно ли рестораны подают его намеренно, рассказывает диетолог больницы Northwell Health Huntington Стефани Шифф для People.

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Что не так с хлебом и чипсами, которые подают как комплимент от заведения?

После посадки гостям заведений часто приносят корзину с хлебом, гриссини или крекерами в качестве комплимента. В сети такое гостеприимство часто называют намеренно, ведь это влияет на аппетит.

Диетолог Стефани Шифф отмечает, что трудно сказать, делают ли это рестораны намеренно. Ведь исторически так сложилось, что рестораны начали подавать хлеб как знак гостеприимства или способ занять гостей чем-то во время ожидания заказа.

Впрочем несмотря на то, делают они это намеренно или нет, определенные вещи все-таки происходят, когда трапеза начинается с хлеба или чипсов. Дело в том, что эти продукты – это простые или рафинированные углеводороды, которые перевариваются довольно быстро, а затем расщепляются на сахар.

Этот сахар попадает в наш кровоток. Это вызывает резкий, быстрый всплеск его уровня в крови. Вы также чувствуете всплеск инсулина, гормона, который помогает контролировать уровень сахара. Соответственно, инсулин может усилить ваш голод, и вы можете обнаружить, что увеличиваете потребление пищи,

– рассказала она.

В целом люди часто тянутся к углеводной или сладкой пище, ведь она высвобождает гормоны счастья, такие как серотонин и дофамин. Это смешивает чувствовать себя лучше, но только на короткий срок.

Почему некоторые продукты в ресторанах когда-то считались едой для бедняков?

То, что сейчас подают в дорогих ресторанах за большие деньги, еще несколько веков назад воспринимали как обычную еду. Поэтому лобстеры, суши и даже икра считались едой для бедняков.

Например лобстеров в Северной Америке было настолько много, что ими могли кормить даже заключенных, наемных работников и бедные слои населения. Все изменилось с развитием транспорта и ресторанной культуры.

Похожая ситуация была с сушами и икрой. Почти 300 лет назад из-за большого количества осетровых рыб в США и других странах икру нередко воспринимали как побочный продукт, а мелкие икринки рыбы считались отходами.

Зато суши в древней Японии имели практический способ: рис сохранял сырые морепродукты дольше, ведь крахмал, который содержался в рисе, помогал продлить срок хранения. И поэтому это блюдо стало доступным для рабочих и обычных семей.