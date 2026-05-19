Хорватские женщины делали защитные татуировки: как эта традиция ожила в выступлении Lelek на Евровидении

На протяжении веков хорватские женщины практиковали традицию защитных татуировок с символами крестов, солнечных орнаментов и тому подобное. Все для того, чтобы не попасть в рабство или гарем к османам. На сегодня такая традиция глубоко укоренилась в памяти хорватского народа. Это даже изобразила хорватская группа на Евровидении в этом году.

Что означает традиция татуировки у хорваток и почему это было важным ритуалом для защиты, объясняют в Muzej sicanja.

Почему хорватские женщины веками делали татуировки?

Хорватские женщины – преимущественно хорваты-католики, которые проживали в регионах Боснии и Герцеговины – в течение нескольких веков практиковали традицию татуировки известную как "сицание" (sicanje).

Знаки наносили в основном девушкам еще в детском или в подростковом возрасте. Это были татуировки на руках, запястьях, груди или лбу, которые состояли из крестов, солнечных орнаментов и геометрических знаков. Такие изображения были частью религиозной и этнической идентичности местных хорватов-католиков.

Обратите внимание! Историки связывают распространение этой практики с периодом Османской империи на Балканах в 15 – 19 веках. Татуировки выполняли не только декоративную или ритуальную функцию, но и считались определенным способом защиты женщин и девушек от похищений, принудительной ассимиляции и попадания в рабство или гаремы. Особенно важными были христианские символы на теле, прежде всего крест, который подчеркивал религиозную принадлежность и считался мусульманами запрещенным.

Традиция "сицания" сохранялась даже после завершения османского господства и окончательно начала исчезать только во второй половине 20 века. Сегодня ее все чаще вспоминают как символ культурного сопротивления и борьбы за сохранение собственной идентичности.

Именно к этой исторической традиции отсылают образы участниц хорватской группы Lelek на Евровидении-2026, финал которого состоялся 16 мая.

Что скрывало выступление хорватской группы?

Особое внимание фанатов Евровидения-2026 привлекли клип и образы хорватской группы Lelek, в которых участницы появились с символическими татуировками на лицах и руках. Группа состоит из 5 участниц: Инка Вечерина Перушич, Юдита Сторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк. Они сочетают элементы хорватской традиционной музыки с современным поп-звучанием.

В соцсетях пользователи также активно обсуждают исторические смыслы выступления. В частности пользовательница @arcmotion в Threads отмечает, что для нее на Евровидение стало открытием из-за исторического подтекста песни хорватской группы.

Никогда не смотрела Евровидение. Казалось, что это низкопробный, нечестный и максимально политизированный, а не просто песенный конкурс. Не могла даже представить, какие смыслы могут нести песни, представленные на этой сцене,

– написала автор треда.

Она также добавила, что поскольку ислам запрещает татуировки, то нанесение четких христианских символов делало девушек непривлекательными для турецких гаремов. И даже если ребенка все же забирали, "сицание" оставалось с ним навсегда как маркер происхождения и идентичности.

В общем песня "Andromeda", с которой Lelek представляет Хорватию на песенном конкурсе, сочетает мотивы не только исторической памяти балканских женщин, но и греческой мифологии.

Как объясняли участницы группы, композиция посвящена темам женской стойкости, страха, жертвенности и борьбы за собственную свободу.

Эта песня превращает устную память, унаследованный страх, веру и выносливость в поэзию. Она дает голос поколениям, которые тихо перенесли травму, без архивов, без памятников. Опыта, который редко записывали, но глубоко переживали и передавались через поколения. Эта "Андромеда" – не фантазия и не миф. Это унаследованная память,

– написала гуманитарный деятель и правозащитница Ина Вукич.

Название песни связано именно с образом Андромеды – мифологической героини, которую сегодня трактуют как символ внутренней силы и способности пережить тяжелые испытания.

Кроме того, в самой композиции есть прямые отсылки к историям женщин, которые были вынуждены бороться за право оставаться собой даже во времена войны и порабощения.

Напоминаем! Андромеда – одна из самых известных героинь древнегреческой мифологии. Легенда рассказывает, что ее отцом был царем Кефеем, а мать царицей Кассиопеей. Они правили Эфиопией – сейчас это территория современного Египта и севера Судана.

Какие песни на Евровидении были не самыми лучшими?

Несмотря на удивительное выступление группы Lelek и 15 место из 25 возможных, многие другие выступления участников были хуже.

Поэтому по мнению ChatGPT, выступление Великобритании стало самым большим разочарованием конкурса. Несмотря на попытку сделать яркое и вирусное шоу, номер оказался слишком хаотичным и перегруженным деталями. Из-за этого терялся вокал, а само выступление быстро теряло динамику.

ИИ считает, что несмотря на то, что шведский номер получил высокую оценку за постановку, свет и хореографию, ему все же не хватило главного – эмоциональности. Выступление выглядело профессионально, но осталось "холодным" и не запомнилось после завершения.

А вот номер Бельгии, по оценке ChatGPT, не смог выделиться на фоне других участников. В нем не было яркого момента, который бы зацепил зрителя или вызвал обсуждение. В итоге выступление просто осталось незамеченным среди более эффектных постановок.