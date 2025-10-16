Известный украинский писатель и общественный деятель Иван Франко был не самым лучшим семьянином. На самом деле он женился совсем без любви.

Женой и матерью его 4 детей стала Ольга Хоружинская, которая имела не самую счастливую судьбу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также "Лихорадка" в monobank: пользователи рассказывают о самых неожиданных местах, где найти лимоны

Что известно о жене Ивана Франко?

На самом деле уже то, что Хоружинская ответила на письмо Франко было неожиданным, ведь он на тот момент уже имел славу повесы. Однако у них завязались отношения, отношение к которым писатель никогда не скрывал. Он даже забыл о свадьбе.



Франко не любил жену / Фото "Украинки"

Иван Франко говорил, что любит ее скорее "как друга или сестру", однако любви не было. Его женитьба была продиктована тем, что он хотел взять ща жену "украинку", то есть надднепрянку, а Ольга – родом из Полтавщины. Этот брак был воплощением мечты о "единой Украине", а не свидетельством любви.

Ольга была заботливой матерью, которая постоянно думала, чтобы сделать, чтобы мужу хорошо жилось дома. Кроме этого, она также давала деньги на воплощение идей писателя и занималась бытом, чтобы он мог творить.

Взамен он отблагодарил ее тем, что часто находил других женщин. Кроме этого, когда он потерял зрение, то заставил Ольгу подробно описывать его любовницу, ведь сам увидеть ее уже не мог. Такое отношение любимого мужчины и не принятие львовским обществом сломало молодую и амбициозную женщину.

Она находилась в сложном эмоциональном состоянии и страдала от психологической нестабильности. Впоследствии ее госпитализировали в "сумасшедший дом" на Кульпарковской.

В чем особенность кофе, который пил Франко?

Мало кто знает, но Иван Франко имел свой любимый рецепт кофе, который отличался среди других. Во Львове его называли "трехэтажным", говорилось в эфире "Радио Культура".

Писатель настолько любил этот напиток, что даже "передавал" его своим героям. В романе "Основы общественности" графиня Олимпия Торская угощает гостей именно кофе с домашней булкой.

Также семья Франко отличалась тем, что приглашала друзей к себе на чай. Именно жена писателя Ольга привнесла в дом традицию чаепития. У них был хороший самовар, который Иван Франко привез из Киева или, по другой версии, из Одессы.

Почему у Соломии Крушельницкой было 3 даты рождения?