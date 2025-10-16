Відомий український письменник та громадський діяч Іван Франко був не найкращим сім'янином. Насправд він одружився зовсім без кохання.

Дружиною та матір'ю його 4 дітей стала Ольга Хоружинська, яка мала не найщасливішу долю. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про дружину Івана Франка?

Насправді вже те, що Хоружинська відповіла на лист Франка було неочікуваним, адже він на той момент вже мав славу гульвіси. Проте у них зав'язались стосунки, ставлення до яких письменник ніколи не приховував. Він навіть забув про весілля.



Франко не кохав дружину / Фото "Українки"

Іван Франко говорив, що любить її скоріше "як друга чи сестру", однак кохання не було. Його одруження було продиктоване тим, що він хотів взяти ща дружину "українку", тобто наддніпрянку, а Ольга – родом із Полтавщини. Цей шлю був втіленням мрії про "єдину Україну", а не свідченням любові.

Ольга була турботливою матір'ю, яка постійно думала, щоб зробити, щоб чоловіку добре жилося вдома. Крім цього, вона також давала гроші на втілення ідей письменника та займалась побутом, щоб він міг творити.

Натомість він віддячив їй тим, що часто знаходив інших жінок. Крім цього, коли він втратив зір, то змусив Ольгу детально описувати його коханку, адже сам побачити її вже не міг. Таке ставлення коханого чоловіка та не прийняття львівським суспільством зламало молоду та амбітну жінку.

Вона перебувала у складному емоційному стані та страждала від психологічної нестабільності. Згодом її госпіталізували у "божевільню" на Кульпарківській.

У чому особливість кави, яку пив Франко?

Мало хто знає, але Іван Франко мав свій улюблений рецепт кави, який вирізнявся серед інших. У Львові її називали "триповерховою", мовилось у етері "Радіо Культура".

Письменник настільки полюбляв цей напій, що навіть "передавав" його своїм героям. У романі "Основи суспільності" графиня Олімпія Торська пригощає гостей саме кавою з домашньою булкою.

Також родина Франків відзначалася тим, що запрошувала друзів до себе на чай. Саме дружина письменника Ольга привнесла у дім традицію чаювання. У них був гарний самовар, який Іван Франко привіз із Києва чи, за іншою версією, з Одеси.

