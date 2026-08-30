Не только Мицкевичу: кому из поляков во Львове установлены памятники

На протяжении веков Львов был городом, где пересекались различные культуры и народы. О польском периоде его истории сегодня напоминают, в частности, памятники, сохранившиеся на улицах и в парках города.

В то же время большинство польских памятников после Второй мировой войны были демонтированы, уничтожены или перевезены в Польшу. 24 Канал рассказывает о памятниках, которые, несмотря на это, остались во Львове.

Памятник Адаму Мицкевичу

Самым известным польским памятником во Львове является колонна Адама Мицкевича на площади, названной в честь поэта. Ее торжественно открыли в 1904 году.

Памятник Адаму Мицкевичу / Фото GettyImages

Памятник пережил обе мировые войны и советский период без значительных повреждений и до сих пор остается одной из самых известных достопримечательностей центральной части Львова.

Памятники героям польских восстаний

Во Львове также сохранились памятники участникам польских национально-освободительных движений XIX века.

В Стрыйском парке расположен памятник Яну Килинскому – варшавскому сапожнику, который стал полковником и был одним из участников восстания под предводительством Тадеуша Костюшко в 1794 году. Памятник установили еще в 1895 году.

Памятник Яну Килинскому / Фото Сергея Половка

Еще один памятник можно увидеть в Лычаковском парке. Он посвящен Бартошу Гловацкому – крестьянину-косинару, который стал польским национальным героем после битвы при Рацлавицах. Скульптуру установили в 1906 году, а в 2016 году ее отреставрировали.

Памятник Бартошу Гловацкому / Фото "Я львовянин"

Памятник казненным революционерам

На Горе Страт, в сквере на улице Клепаровской, расположен обелиск, посвященный Теофилу Вишневскому и Юзефу Капустинскому.

Мемориал Теофилу Висневскому и Юзефу Капустинскому / Фото Ярослава Темчишина

Оба польских революционера были казнены на этом месте в 1847 году. Памятник установили в 1895 году. В 2015 году монумент отреставрировали.