Не только Мицкевичу: кому из поляков во Львове установлены памятники
На протяжении веков Львов был городом, где пересекались различные культуры и народы. О польском периоде его истории сегодня напоминают, в частности, памятники, сохранившиеся на улицах и в парках города.
В то же время большинство польских памятников после Второй мировой войны были демонтированы, уничтожены или перевезены в Польшу. 24 Канал рассказывает о памятниках, которые, несмотря на это, остались во Львове.
Памятник Адаму Мицкевичу
Самым известным польским памятником во Львове является колонна Адама Мицкевича на площади, названной в честь поэта. Ее торжественно открыли в 1904 году.
Памятник Адаму Мицкевичу / Фото GettyImages
Памятник пережил обе мировые войны и советский период без значительных повреждений и до сих пор остается одной из самых известных достопримечательностей центральной части Львова.
Памятники героям польских восстаний
Во Львове также сохранились памятники участникам польских национально-освободительных движений XIX века.
В Стрыйском парке расположен памятник Яну Килинскому – варшавскому сапожнику, который стал полковником и был одним из участников восстания под предводительством Тадеуша Костюшко в 1794 году. Памятник установили еще в 1895 году.
Памятник Яну Килинскому / Фото Сергея Половка
Еще один памятник можно увидеть в Лычаковском парке. Он посвящен Бартошу Гловацкому – крестьянину-косинару, который стал польским национальным героем после битвы при Рацлавицах. Скульптуру установили в 1906 году, а в 2016 году ее отреставрировали.
Памятник Бартошу Гловацкому / Фото "Я львовянин"
Памятник казненным революционерам
На Горе Страт, в сквере на улице Клепаровской, расположен обелиск, посвященный Теофилу Вишневскому и Юзефу Капустинскому.
Мемориал Теофилу Висневскому и Юзефу Капустинскому / Фото Ярослава Темчишина
Оба польских революционера были казнены на этом месте в 1847 году. Памятник установили в 1895 году. В 2015 году монумент отреставрировали.