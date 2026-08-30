Водночас більшість польських пам'ятників після Другої світової війни демонтували, знищили або перевезли до Польщі. 24 Канал розповідає про монументи, які попри це залишилися у Львові.

Пам'ятник Адаму Міцкевичу

Найвідомішим польським монументом у Львові є колона Адама Міцкевича на площі, названій на честь поета. Її урочисто відкрили у 1904 році.

Пам'ятник Адаму Міцкевичу / Фото GettyImages

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Монумент пережив обидві світові війни та радянський період без значних пошкоджень і досі залишається однією з найвідоміших візитівок центральної частини Львова.

Пам'ятники героям польських повстань

У Львові також збереглися пам'ятники учасникам польських національно-визвольних рухів XIX століття.

У Стрийському парку розташований монумент Яну Кілінському - варшавському шевцю, який став полковником і був одним із учасників повстання під проводом Тадеуша Костюшка у 1794 році. Пам'ятник встановили ще у 1895 році.

Пам'ятник Яну Кілінському / Фото Сергія Половка

Ще один монумент можна побачити в Личаківському парку. Він присвячений Бартошу Гловацькому – селянину-косинеру, який став польським національним героєм після битви під Рацлавицями. Скульптуру встановили у 1906 році, а у 2016 її відреставрували.

Пам'ятник Бартошу Гловацькому / Фото "Я Львів'янин"

Пам'ятник страченим революціонерам

На Горі Страт, у сквері на вулиці Клепарівській, розташований обеліск, присвячений Теофілу Вісньовському та Юзефу Капустінському.

Меморіал Теофілу Вісньовському та Юзефу Капустінському / Фото Ярослав Темчишина

Обидва польські революціонери були страчені на цьому місці у 1847 році. Пам'ятник встановили у 1895 році. У 2015 році монумент відновили.