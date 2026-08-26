Водночас один із найвідоміших монументів – пам'ятник Адаму Міцкевичу – вирішили залишити у Львові. І на це була доволі незвична причина, розповідає 24 Канал.

Чому частину пам'ятників зі Львова передали Польщі

Як повідомляє "Нова Польща", у вересні 1944 року представники уряду УРСР та Польського комітету національного визволення підписали в Любліні угоду про обмін населенням. Унаслідок цього до кінця 1946 року із західних областей УРСР до Польщі переселили близько 800 тисяч поляків, а приблизно пів мільйона українців депортували до Радянського Союзу.

У 1945 році до цієї угоди додали протокол, який передбачав передачу Польщі львівських пам'ятників, пов'язаних із польською історією та культурою. Йшлося про монументи, які мали не лише історичне, а й значне мистецьке значення. Радянська влада прагнула змінити вигляд Львова та позбутися символів його довоєнного минулого.

Деякі пам'ятники взагалі зникли безслідно. Серед них – "Світязянка", створена скульптором Тадеушем Блотніцьким за мотивами балади Адама Міцкевича. Монумент встановили у 1880 році на сучасній площі Галицькій, однак після 1945 року його більше не бачили.

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Фонтан "Світязянка" / Фото з колекції Ігоря Котлобулатова

Зник і пам'ятник графу Аґенору Ґолуховському, який створив Ципріан Ґодебський. Монумент встановили у 1901 році біля сучасного парку імені Івана Франка. Він вважався одним із найдорожчих пам'ятників Львова габсбурзького періоду. Його вартість перевищувала 130 тисяч австро-угорських крон. Після демонтажу на цьому місці встановили чавунну вазу, яка збереглася донині.

Так, до Польщі вивезли пам'ятники Корнелю Уєйському, Александеру Фредру та Яну III Собєському. Сьогодні вони стоять у Щецині, Вроцлаві та Ґданську.

Чому пам'ятник Адаму Міцкевичу вирішили не чіпати

Архівні документи, про які пише дослідник Віктор Акуленко у праці "Україна і Польща: міжнародно-правові проблеми і перспективи повернення культурних цінностей (1944 – 2006 років)", свідчать, що Микита Хрущов погодився передати Польщі польські національні пам'ятки у Львові, але водночас запропонував залишити монумент Міцкевичу.

Пам'ятник Адаму Міцкевичу у Львові / Фото GettyImages

Причина була несподіваною. Радянська сторона вважала, що письменник користується популярністю та любов'ю серед українців. Представник польського уряду у відповідь подякував за цей жест.

У результаті пам'ятник Міцкевичу залишився у Львові. Сьогодні він є однією з візитівок міста.