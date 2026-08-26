В то же время один из самых известных памятников – памятник Адаму Мицкевичу – решили оставить во Львове. И на это была довольно необычная причина, сообщает 24 Канал.

Почему часть памятников из Львова передали Польше

Как сообщает "Новая Польша", в сентябре 1944 года представители правительства УССР и Польского комитета национального освобождения подписали в Люблине соглашение об обмене населением. В результате к концу 1946 года из западных областей УССР в Польшу переселили около 800 тысяч поляков, а примерно полмиллиона украинцев депортировали в Советский Союз.

В 1945 году к этому соглашению был добавлен протокол, предусматривавший передачу Польше львовских памятников, связанных с польской историей и культурой. Речь шла о памятниках, имевших не только историческое, но и значительное художественное значение. Советская власть стремилась изменить облик Львова и избавиться от символов его довоенного прошлого.

Некоторые памятники вообще исчезли бесследно. Среди них – "Свитязянка", созданная скульптором Тадеушем Блотницким по мотивам баллады Адама Мицкевича. Памятник установили в 1880 году на современной Галицкой площади, однако после 1945 года его больше не видели.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Фонтан "Свитязянка" / Фото из коллекции Игоря Котлобулатова

Исчез и памятник графу Агенору Голуховскому, созданный Циприаном Годебским. Памятник установили в 1901 году возле современного парка имени Ивана Франко. Он считался одним из самых дорогих памятников Львова габсбургского периода. Его стоимость превышала 130 тысяч австро-венгерских крон. После демонтажа на этом месте установили чугунную вазу, которая сохранилась до наших дней.

Так, в Польшу вывезли памятники Корнелю Уейскому, Александру Фредру и Яну III Собескому. Сегодня они стоят в Щецине, Вроцлаве и Гданьске.

Почему памятник Адаму Мицкевичу решили не трогать

Архивные документы, о которых пишет исследователь Виктор Акуленко в работе "Украина и Польша: международно-правовые проблемы и перспективы возвращения культурных ценностей (1944–2006 гг.)", свидетельствуют, что Никита Хрущев согласился передать Польше польские национальные памятники во Львове, но в то же время предложил оставить памятник Мицкевичу.

Памятник Адаму Мицкевичу во Львове / Фото GettyImages

Причина оказалась неожиданной. Советская сторона считала, что писатель пользуется популярностью и любовью среди украинцев. Представитель польского правительства в ответ поблагодарил за этот жест.

В результате памятник Мицкевичу остался во Львове. Сегодня он является одной из визитных карточек города.