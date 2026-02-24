Один из самых тяжелых танцев планеты родом из Украины: почему "Ползунец" шокирует мир

Одним из самых тяжелых танцев в мире называют сценический "Ползунок", поставленный выдающимся хореографом Павлом Вирским. Этот номер давно стал визитной карточкой национальной хореографии и вошел в золотой фонд украинского искусства.

В чем главная сложность "Ползунца"?

"Ползунок" состоит из 17 танцевальных фигур и требует от исполнителей максимальной физической подготовки. Большинство па выполняются на согнутых в коленях ногах, а танцовщики постоянно перепрыгивают с ноги на ногу, сохраняя ритм и синхронность.

Выполнение "Ползунца": смотрите видео

Традиционно номер выполняют десять мужчин, которые демонстрируют не только ловкость и выносливость, но и акробатические способности. Несмотря на чрезвычайную физическую нагрузку артисты также должны шутить и передавать зрителям положительные эмоции.

Заметим, что в 2024 году украинский брейк-дансер Олег Кузнецов поставил амбициозную цель – воспроизвести "Ползунец" на Летних Олимпийских играх, где впервые в истории состоялись соревнования по брейк-дэнсу.

Несмотря на то, что строгое жюри не отметило выступление самыми высокими баллами, "Ползунок" увидели миллионы зрителей в разных уголках планеты.

Как "Ползунок" удивил Сальвадора Дали?

Как сообщает Ukrainian Dance World, в 1962 году, после одного из гастрольных выступлений ансамбля Вирского в Испании, к тогдашнему солисту коллектива Григорию Чапкису, подошел чудаковатый человек, который серьезно заявил: "Вы думаете, что можете всех обмануть, но я знаю, что есть трюк, я знаю, что у вас какой-то двигатель, что приводит ваши колени в движение!".

Григорий Чапкис выполняет "ползунок": смотрите видео

Незнакомец начал внимательно осматривать костюм танцовщика, пытаясь найти скрытые механизмы. Ведь поверить, что человек может выполнять сложные элементы "Ползунца" без всякой технической помощи, было трудно.

Впоследствии выяснилось, что этим человеком был всемирно известный художник Сальвадор Дали.

