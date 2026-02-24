Про особливості виконання "Повнзунця" розповідає Big Kyiv.

Дивіться також Творець львівського пива й нафтовий магнат: історія Роберта Домса, який змінив Галичину

У чому головна складність "Повзунця"?

"Повзунець" складається з 17 танцювальних фігур і вимагає від виконавців максимальної фізичної підготовки. Більшість па виконуються на зігнутих у колінах ногах, а танцівники постійно перестрибують з ноги на ногу, зберігаючи ритм і синхронність.

Виконання "Повзунця": дивіться відео

Традиційно номер виконують десятеро чоловіків, які демонструють не лише спритність і витривалість, а й акробатичні здібності. Попри надзвичайне фізичне навантаження артисти також мають жартувати й передавати глядачам позитивні емоції.

Зауважимо, що у 2024 році український брейк-дансер Олег Кузнецов поставив амбітну мету – відтворити "Повзунець" на Літніх Олімпійських іграх, де вперше в історії відбулися змагання з брейк-денсу.

Попри те, що суворе журі не відзначило виступ найвищими балами, "Повзунець" побачили мільйони глядачів у різних куточках планети.

Як "Повзунець" здивував Сальвадора Далі?

Як повідомляє Ukrainian Dance World, у 1962 році, після одного з гастрольних виступів ансамблю Вірського в Іспанії, до тодішнього соліста колективу Григорія Чапкіса, підійшов дивакуватий чоловік, який серйозно заявив: "Ви думаєте, що можете всіх обдурити, але я знаю, що є трюк, я знаю, що у вас якийсь двигун, що приводить ваші коліна в рух!".

Григорій Чапкіс виконує "повзунець": дивіться відео

Незнайомець почав уважно оглядати костюм танцівника, намагаючись знайти приховані механізми. Адже повірити, що людина може виконувати складні елементи "Повзунця" без жодної технічної допомоги, було важко.

Згодом з'ясувалося, що цим чоловіком був всесвітньо відомий художник Сальвадор Далі.

Чому танець Дантеса та Лавренюк став популярним?