Амелія Крижевська-Зег (Олена Лавренюк) і Томаш Крижевський (Володимир Дантес) танцюють під пісню Mauvaise journée, яку виконує бельгійський співак Stromae. Тренд одразу підхопили користувачі тіктоку, пише 24 Канал.

Не пропустіть Оновлена програма й прем'єрні пісні: Дантес дасть великий сольний концерт у Києві

Ще до прем'єри команда фільму "Всі відтінки спокуси" закликала користувачів повторювати танцювальний тренд з Оленою Лавренюк та Володимиром Дантесом.

Відчуй спокусу разом з нами,

– йдеться у дописі.

Ті, хто повторив танець, навіть мали можливість отримати квитки на допрем'єрний показ стрічки. Так, тренд досить швидко почав набирати обертів. До нього, зокрема, долучились закохані пари.

Танцювальний тренд, який ми запустили в соцмережах, уже набрав шаленої активності та сотні тисяч переглядів. Цей танець – одна з найемоційніших сцен у фільмі, і тепер її просто неможливо уявити без пісні Stromae,

– ділилась команда "Всіх відтінків спокуси".

Українці підхопили танцювальний тренд: дивіться відео онлайн

До речі, на допрем'єрному показі фільму у Києві, який відбувся 5 грудня в ТОК "Гулівер", режисерка "Всіх відтінків спокуси" Ірина Громозда розповіла, що спершу вони поставили танець під пісню Mauvaise journée, а пізніше надіслали відзнятий матеріал продюсерам Stromae, і ті погодилися, аби композиція стала саундтреком стрічки.

Про що фільм "Всі відтінки спокуси"?

Події фільму розгортаються у Лемберзі у ХІХ столітті. Амелія Крижевська-Зег, яка є донькою винахідника гасової лампи Йогана Зега, та її чоловік Томаш Крижевський повернулись із весільної подорожі. Вони поселились у родинному маєтку жінки разом зі слугами.

У будинку панує чимало небезпек. Хтось хоче привласнити статки Амелії, а хтось узагалі бажає, аби жінка зникла. Головна героїня зіштовхується з інтригами, маніпуляціями, спокусами та загрозами.