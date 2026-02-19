Чотири нових треки, які увійдуть до майбутнього релізу Дантеса, вперше прозвучать наживо, пише 24 Канал. Встигни купити квиток, щоб побачити нову програму від артиста!
Володимир Дантес вийде на сцену з оновленим лайф-складом, тож на глядачів чекає інший рівень енергії, звучання та динаміки. Над новою концертною концепцією працювали професіонали. Вони поєднали музичну та візуальну частини в цілісний сценічний досвід.
Команда Serious & Co Agency створила нестандартну конфігурацію простору та світлові рішення, що перетворять павільйон КИТ на унікальний артпростір.
Ми створили для DANTES абсолютно нову сценічну реальність: іншу архітектуру простору, продумані світлові рішення та розширені саунд-можливості. Наша мета – подарувати глядачам особливий досвід, де кожна деталь працює на відчуття близькості й чесності, за яку люди так люблять DANTES,
– розповіла Тамара Уманська, організаторка події, фаундерка концертних та букінг-агенцій Serious & Co та APLAY.
Важливо! Початок концерту о 18:00. Квитки можна придбати за посиланням.
Дантес дасть великий сольний концерт у Києві / Фото пресслужба
В якому фільмі нещодавно зіграв Володимир Дантес?
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес дебютував у кіно. Він зіграв головну роль в еротично-історичному трилері "Всі відтінки спокуси", а його партнеркою у фільмі стала Олена Лавренюк.
Прем'єра стрічки відбулась 12 лютого, а до акторського складу також долучилися Даніель Салем, Оксана Черкашина та Олена Хохлаткіна. Режисеркою фільму стала Ірина Громозда.
Події трилеру розгортаються у Лемберзі у ХІХ століття. Амелія Крижевська-Зег, яка є донькою Йогана Зега, повертається до родинного маєтку після весільної подорожі, де вона проживає разом з чоловіком і слугами. Однак будинок огорнутий інтригами, маніпуляціями та небезпеками.
Зауважимо, що наша редакція побувала на допрем'єрному показі "Всіх відтінків спокуси", який відбувся 5 грудня у Києві у ТОК "Гулівер". Як пройшов захід – читайте за посиланням.