Четыре новых трека, которые войдут в будущий релиз Дантеса, впервые прозвучат вживую, пишет 24 Канал. Успей купить билет, чтобы увидеть новую программу от артиста!

Владимир Дантес выйдет на сцену с обновленным лайф-составом, поэтому зрителей ждет другой уровень энергии, звучания и динамики. Над новой концертной концепцией работали профессионалы. Они соединили музыкальную и визуальную части в целостный сценический опыт.

Команда Serious & Co Agency создала нестандартную конфигурацию пространства и световые решения, что превратят павильон КИТ в уникальное арт-пространство.

Мы создали для DANTES совершенно новую сценическую реальность: другую архитектуру пространства, продуманные световые решения и расширенные саунд-возможности. Наша цель – подарить зрителям особый опыт, где каждая деталь работает на ощущение близости и честности, за которую люди так любят DANTES,

– рассказала Тамара Уманская, организатор события, фаундерка концертных и букинг-агентств Serious & Co и APLAY.

Важно! Начало концерта в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Дантес даст большой сольный концерт в Киеве / Фото пресс-служба

В каком фильме недавно сыграл Владимир Дантес?