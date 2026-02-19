Четыре новых трека, которые войдут в будущий релиз Дантеса, впервые прозвучат вживую, пишет 24 Канал. Успей купить билет, чтобы увидеть новую программу от артиста!
Владимир Дантес выйдет на сцену с обновленным лайф-составом, поэтому зрителей ждет другой уровень энергии, звучания и динамики. Над новой концертной концепцией работали профессионалы. Они соединили музыкальную и визуальную части в целостный сценический опыт.
Команда Serious & Co Agency создала нестандартную конфигурацию пространства и световые решения, что превратят павильон КИТ в уникальное арт-пространство.
Мы создали для DANTES совершенно новую сценическую реальность: другую архитектуру пространства, продуманные световые решения и расширенные саунд-возможности. Наша цель – подарить зрителям особый опыт, где каждая деталь работает на ощущение близости и честности, за которую люди так любят DANTES,
– рассказала Тамара Уманская, организатор события, фаундерка концертных и букинг-агентств Serious & Co и APLAY.
Важно! Начало концерта в 18:00. Билеты можно приобрести по ссылке.
Дантес даст большой сольный концерт в Киеве / Фото пресс-служба
В каком фильме недавно сыграл Владимир Дантес?
Напомним, недавно Владимир Дантес дебютировал в кино. Он сыграл главную роль в эротически-историческом триллере "Все оттенки соблазна", а его партнершей в фильме стала Елена Лавренюк.
Премьера ленты состоялась 12 февраля, а к актерскому составу также присоединились Даниэль Салем, Оксана Черкашина и Елена Хохлаткина. Режиссером фильма стала Ирина Громозда.
События триллера разворачиваются в Лемберге в XIX веке. Амелия Крижевская-Зег, которая является дочерью Иоганна Зега, возвращается в семейное имение после свадебного путешествия, где она проживает вместе с мужем и слугами. Однако дом окутан интригами, манипуляциями и опасностями.
Заметим, что наша редакция побывала на допремьерном показе "Всех оттенков соблазна", который состоялся 5 декабря в Киеве в ТОК "Гулливер". Как прошло мероприятие – читайте по ссылке.