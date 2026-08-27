Устроился – и к пенсии: в какой стране существует "пожизненный наем"

Менять работу каждые несколько лет для многих людей давно стало нормой. Однако есть страна, которую на протяжении десятилетий ассоциируют с противоположной моделью – когда человек устраивается в компанию сразу после университета и может оставаться там до пенсии.

Речь идет о Японии, где сложилась система, которую на Западе называют lifetime employment или "пожизненной занятостью", пишет nippon.com.

Как работает японская "пожизненная занятость"?

Традиционная японская система предполагала, что большие компании массово набирают молодых людей еще до окончания обучения. Выпускник мог получить статус постоянного сотрудника, пройти внутреннее обучение и постепенно строить карьеру внутри одной корпорации.

Важными были не только конкретные навыки, но и потенциал человека, а также готовность работать на благо компании. Взамен работник получал относительную гарантию занятости, постепенный рост зарплаты и социальные бонусы.

При этом компания могла менять его должность, обязанности или даже место работы. То есть это был своеобразный обмен: работник соглашался быть максимально гибким, а работодатель обеспечивал ему долгосрочную стабильность.

Именно поэтому японская система отличалась от распространенной во многих западных странах модели, где человека нанимают прежде всего на конкретную должность с четко определенными обязанностями.

Но "пожизненный" – не значит навсегда

Самое интересное, что пожизненный найм в Японии никогда не был абсолютной гарантией для каждого работника. Исторически эта модель касалась прежде всего основных или постоянных сотрудников больших компаний.

Параллельно существовало значительное количество людей с временной и неполной занятостью. Особенно сильно система начала меняться после экономического кризиса 1990-х годов.

Компании сократили традиционный массовый набор выпускников, а часть молодых японцев была вынуждена соглашаться на нестабильную занятость. Этот период даже получил название "ледникового периода трудоустройства".

Сейчас ситуация постепенно меняется еще и из-за дефицита работников в стране. Компаниям становится все сложнее сохранять старую модель, а японцы стали более открыто относиться к смене работы.

Показательным является опрос новых сотрудников, проведенный в 2023 году: лишь 30,1% респондентов сказали, что хотели бы работать в одной компании до пенсии, тогда как остальные были готовы менять работу или работать самостоятельно.

Таким образом, Япония действительно является страной, наиболее известной феноменом "пожизненного найма", но сегодня это скорее исторически сложившаяся модель японского рынка труда, которая постепенно отходит от своего классического облика.