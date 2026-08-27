Мовиться про Японію, де сформувалася система, яку на Заході називають lifetime employment або "довічною зайнятістю", пише nippon.com.

Як працює японський "довічний найм"?

Традиційна японська система передбачала, що великі компанії масово набирають молодих людей ще до завершення навчання. Випускник міг отримати статус постійного працівника, пройти внутрішнє навчання і поступово будувати кар'єру всередині однієї корпорації.

Важливими були не лише конкретні навички, а й потенціал людини та готовність працювати на компанію. У відповідь працівник отримував відносну гарантію зайнятості, поступове зростання зарплати та соціальні бонуси.

При цьому компанія могла змінювати його посаду, обов'язки чи навіть місце роботи. Тобто це був своєрідний обмін: працівник погоджувався бути максимально гнучким, а роботодавець забезпечував йому довгострокову стабільність.

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Саме тому японська система відрізнялася від поширеної в багатьох західних країнах моделі, де людину наймають передусім на конкретну посаду з чітко визначеними обов'язками.

Але "довічний" – не означає назавжди

Найцікавіше, що довічний найм у Японії ніколи не був абсолютною гарантією для кожного працівника. Історично ця модель стосувалася передусім основних або постійних працівників великих компаній.

Паралельно існувала значна кількість людей із тимчасовою та неповною зайнятістю. Особливо сильно система почала змінюватися після економічної кризи 1990-х років.

Компанії скоротили традиційний масовий набір випускників, а частина молодих японців була змушена погоджуватися на нестабільну зайнятість. Цей період навіть отримав назву "льодовикового періоду працевлаштування".

Зараз ситуація поступово змінюється ще й через дефіцит працівників у країні. Компаніям дедалі складніше утримувати стару модель, а японці стали відкритіше ставитися до кар'єрних переходів.

Показовим є опитування нових працівників, проведене у 2023 році: лише 30,1% респондентів сказали, що хотіли б працювати в одній компанії до пенсії, тоді як інші були готові змінювати роботу або працювати самостійно.

Тож Японія справді є країною, найбільш відомою феноменом "довічного найму", але сьогодні це радше історично сформована модель японського ринку праці, яка поступово відходить від свого класичного вигляду.