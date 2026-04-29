Почему мир до сих пор не ездит одинаково: история движения началась еще с римлян

Современное разделение мира на страны, где ездят влево или вправо, не случайно. Это действо формировалось еще задолго до появления автомобилей. Следовательно, первые упоминания о движении есть еще во времена Римской империи, где все преимущественно придерживались левой стороны, ведь это было безопаснее того времени.

Откуда в мире появились левостороннее и правостороннее движения и страны, которые до сих пор пользуются левым ходом, рассказывают в издании History.

Читайте также Почти все совершают эту ошибку: почему нельзя выжимать чайный пакетик

Как возникла разница между левосторонним и правосторонним движением?

В Римской империи люди часто передвигались по левой стороне дороги, а среди объяснений такого явление есть то, что это было более практично. Потому что большинство лиц правше, передвижение по левой стороне считалось более безопасным, в частности потому, что держать оружие можно было рукой, что доминирует.

Кроме того, упорядочение движения в течение веков было скорее обычаем, чем правилом, а менялось только в зависимости от региона.

С 1700-х годов все поменялось. Если в Великобритании левостороннее движение было принято после правительственных мер (сначала в 1773 году, а потом еще и в 1835 году), то во Франции предпочитали правый ход.

И это разделение на самом деле не стало локальным., а распространился еще и на бывшие колонии стран. Соответственно, исторически сложилось так, что в Австралии, Новой Зеландии, Южная Африка и Индия водители до сих пор ездят налево.

Любопытно! На сегодня левостороннее движение помимо Великобритании, Индии, Австралии и других стран, остался также в Японии, Индонезия и Таиланд. Водители Канады также пользовались именно левым ходом., но чтобы облегчить движение в США и США правительство отказалось от этого. В Швеции также способствовал переход на правостороннее движение.

Почему правостороннее движение стало глобальным?

В США же, например, переход на правостороннее движение связывают именно с большими грузовыми повозками в 18 веке. Дело в том, что кудри на таких грузовиках сидели налево, чтобы контролировать упряжь правой рукой. Это давало им лучшую видимость.

Интересно, что об этом отмечают и в National Geographic, где добавляется, что решающую роль сыграло активное развитие торговли в Европе и Северной Америке.

Водители больших грузовых упряжек часто не сидели по центру, а занимали позицию слева, чтобы контролировать коней правой рукой. Это меняло саму логику движения: держаться правой стороны дороги было безопаснее, ведь позволяло лучше оценивать расстояние до встречного транспорта.

И когда дорожное движение стало интенсивнее, страны начали закреплять единую сторону движения, чтобы избежать хаоса. Эпоха автомобилистов окончательно совершила в этом перелом. Ибо конструкция машин фактически поддержала правостороннее движение: водителя начали размещать слева., ближе к центру дороги, это давало лучший обзор и помогало упрощать маневры во время обгона или остановки у обочины.

А не самое большое влияние на транспорт, что было рассчитано на правостороннее движение, сделал автопроизводитель Генри Форд. Он начал массово производить Model T с левым рулем.

Следом вслед за Канадой, которая последовала примеру США на правое движение, это сделали Италия и Испания в 1920-х годах. Большинство Восточной Европы изменило движение в 1930-х годах. А вот Скандинавия ждала до 60-х годов.

Кто из украинок впервые сел на руль?

Жизнь Соломии Крушельницкой была связана не только с искусством, ведь женщина была многогранной личностью. Она значительно опережала свое время, и это проявилось даже в такой сфере, какое вождение. Дело в том, что немало фактов свидетельствует о том, что оперная певица стала одной из первых украинок, кто в начале 20 века сел на руль авто.

Жизнь Крушельницкой была насыщенной, а сама оперная певица сама говорила, что имеет 3 родины, где Украина– это первая, Италия– друга, а Аргентина– третья. И такая жизнь за границей открыла для нее возможность водить машину того времени.

Например, когда Соломия приезжала во Львов на собственном авто., то это не оставалось незамеченным. Горожане даже останавливали, чтобы посмотреть на такое редкое зрелище.



Так выглядел авто Саломеи Крушельницкой / Фото из музея Саломеи Крушельницкой

Кроме того, женщина интересовалась не только авто, но и другими новыми технологиями, таких как фотоаппарат. Женщина смогла его приобрести и делать немало фото, сохранившихся до сих пор. Именно они помогают узнать известную украинку мирового значения.

В то же время есть предположение, что первый автомобиль на территории Украины могла приобрести княгиня Анна Абамелек еще в конце XIX века. Но неизвестно, могла ли женщина управлять им лично, как это делала Соломия Крушельницкая.