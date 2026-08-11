"Она не о такой войне, как в новостях": командир "Призраков Бахмута" выпустил эмоциональную книгу

О Бахмуте написано немало, но эта история начинается не с карты боевых действий и не с военных сводок. Командир снайперского подразделения "Призраки Бахмута" с позывным "Призрак" рассказал, какой война казалась ему и его собратьям – со страхом, усталостью, потерями и короткими мгновениями жизни между боевыми выходами.

Его воспоминания вышли отдельной книгой – "Призраки Бахмута: воспоминания снайпера". В ней 46 глав, охватывающих путь подразделения от создания до выхода из Бахмута.

Не только о снайперах и боях

Автор сразу предупреждает читателя, что эта история будет отличаться от того, что мы обычно видим в новостях.

Эта книга – не о такой войне, как ее показывают в новостях. Здесь нет громких слов и правильных фраз,

– говорится в начале издания.

Поэтому в книге речь идет не только о работе снайперов. Призрак вспоминает о жизни между боевыми выходами, об усталости, страхе, гибели соратников и моментах, когда военным приходилось буквально собирать все силы, чтобы продолжать работу.

Обратите внимание! "Призраки Бахмута: воспоминания снайпера" уже доступны для предзаказа на сайте Yakaboo.

Наряду с боевыми эпизодами в книге рассказываются истории конкретных людей – военных, медиков, механиков и командиров. Часть из них погибла, другие продолжили воевать.

Именно поэтому автор называет эту книгу историей не о героях, а о людях, которые учились воевать, выживать и оставаться людьми.

Обложка книги / yakaboo.ua

Книга посвящена погибшим побратимам

Отдельное место в воспоминаниях занимает тема памяти. Издание посвящено двум погибшим побратимам автора – Вадиму с позывным "Батько Тарас" и Олегу с позывным "Хитрий".

В конце книги Привид объясняет, что писал ее не для того, чтобы что-то доказать. Его целью было сохранить память о людях и событиях такими, какими он их помнит, без прикрас.

"Призраки Бахмута" в таком формате становятся не только воспоминаниями одного военного. Это также истории людей, чьи голоса уже невозможно услышать.

Куда будут вести QR-коды в книге?

Издание будет содержать QR-коды, по которым читатели смогут перейти к фотографиям, видео и другим дополнительным материалам, связанным с деятельностью подразделения. Так, текст будут дополнять реальные фото и видео, которые помогут лучше понять людей и места, о которых рассказывает автор.

В Yakaboo Publishing отмечают, что книга продолжает их направление по документированию опыта российско-украинской войны через свидетельства ее непосредственных участников. Ранее издательство выпускало книги "Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле" Артема Шевченко и "Остров ГУР. Тайны. Операции. Война" Максима Бутченко, созданные на основе рассказов украинских разведчиков.

"Не только о том, как мы воевали, но и ради того, почему выстояли"

Сам автор говорит, что хочет, чтобы после прочтения люди увидели за боевыми эпизодами прежде всего людей.

Эта книга – о тех, кто остался, о тех, кого уже нет, и о цене, которую Украина платит за свое будущее,

– отмечает Привид.

По его словам, важно рассказать не только о том, как подразделение воевало в Бахмуте, но и о том, почему украинские военные продолжают борьбу.