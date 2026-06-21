Их почти невозможно найти за пределами страны: украинка рассказала о необычных продуктах в Испании

Украинка, проживающая в Испании, поделилась списком продуктов, которые она считает одними из самых интересных и наименее известных за пределами страны; в частности, речь шла о томатном джеме и вине с газированной водой. Кстати, некоторые из них давно стали неотъемлемой частью испанской культуры, но для туристов они могут стать настоящим открытием.

Какие 4 продукта нельзя найти нигде, кроме Испании, и чем они интересны, рассказала украинка Irina_España в TikTok.

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Украина назвала ряд продуктов, которые можно купить только в Испании

Первым в списке была орчата — это традиционный напиток из чуфы (растение, которое по вкусу напоминает сладкий миндаль). Особенно популярным, говорит девушка, он является летом, ведь в этот период в Испании его пьют постоянно. В то же время украинка призналась, что лично ей этот напиток не по вкусу.

Еще один популярный напиток — тинто де верано, который готовят из вина и газированной воды.

Даже в кафе его иногда нет в меню, но если вы попросите принести "тинто де верано", его обязательно подадут,

– рассказывает Ирина.

От необычных напитков до томатного джема: смотрите видео

Особое внимание она советует обратить на туррон — традиционный испанский десерт. Это сезонный продукт, который обычно появляется в продаже осенью и остается доступным до января. Если вы окажетесь в Испании и не будете знать, что привезти с собой в качестве сувенира, то украинка советует обратить внимание именно на этот десерт.

Обратите внимание! Классический рецепт туррона состоит всего из 3 ингредиентов: меда, яичных белков и цельных орехов (обычно миндаля).

Завершает список томатный джем. В Испании его продают так же, как в Украине варенье из клубники или малины. Несмотря на необычное сочетание, этот продукт пользуется популярностью среди местных жителей.