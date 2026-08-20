Вы платите не за это: какую уловку часто скрывают "полезные" протеиновые батончики

Еще несколько лет назад протеиновый батончик ассоциировался в основном с тренажерным залом и людьми, которые считают каждый грамм белка. Теперь такие сладости можно найти в обычных кафе и супермаркетах, а слово "протеиновый" все чаще появляется на упаковках десертов.

Однако за популярностью этого тренда скрывается интересный вопрос: действительно ли протеиновый десерт является лучшей альтернативой обычной шоколадке, или это просто удачный маркетинговый ход? Эксперты объяснили, почему белковые сладости вышли за пределы спортивного питания и на что стоит обращать внимание при их выборе.

Как изменился спрос покупателей?

По словам луцкой предпринимательницы Дианы Познякевич, основательницы крафтового бренда GoodMood Food, который производит десерты без белого сахара, глютена и лактозы, спрос покупателей за последние годы заметно изменился.

Спрос и клиент сегодня очень динамичны. Человек, который заботится о здоровье и интересуется нутрициологией, стал более требовательным. Он понимает, что десерт должен иметь четкий баланс белков, жиров и углеводов,

– рассказала Диана Познякевич.

После появления протеиновых десертов в ассортименте ее бренда на них быстро обратили внимание кофейни. Причем интересовались продуктами не только люди, регулярно занимающиеся спортом.

Протеин давно вышел за пределы спортзалов

Маркетолог Ирина Новосад связывает популярность таких продуктов с глобальным трендом на здоровое питание и долголетие. По ее словам, слово "протеиновый" постепенно стало не просто характеристикой продукта, а своеобразным маркером здорового образа жизни.

Сегодня обозначение "протеиновый" – это не просто характеристика продукта, но и способ для человека почувствовать принадлежность к сообществу тех, кто заботится о своем самочувствии и здоровье,

– пояснила эксперт.

Вместе с тем протеиновые десерты стали максимально похожими на обычные сладости. Батончики, печенье и брауни теперь могут выглядеть и иметь вкус, как привычные лакомства, но при этом иметь другой состав. Именно это, по мнению Новосад, и помогло тренду выйти за пределы спортивного питания.

Сделать протеиновый десерт вкусным – отдельный вызов

Однако создать сладости с высоким содержанием белка, которые действительно хочется есть, не так просто. Первые протеиновые продукты часто имели специфическую текстуру и привкус.

Диана Познякевич рассказывает, что команда GoodMood Food в свое время даже пыталась создать протеиновый брауни, но в итоге отказалась от запуска продукта, поскольку результат не соответствовал их требованиям к вкусу.

В итоге производители решили адаптировать один из своих популярных батончиков – "Сникерс". Для него использовали гороховый протеин, который, по словам предпринимательницы, имеет менее выраженный специфический привкус.

Действительно ли протеиновый десерт полезнее?

Популярность таких продуктов имеет и вполне практическое объяснение. Нутрициолог Алина Шип объяснила, что белок дольше переваривается и помогает дольше сохранять чувство сытости. Однако, если человек получает достаточно белка из обычной пищи – мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов или бобовых – специально искать продукты с добавлением протеина не обязательно.

Тренер Виола Самчук также советует не воспринимать протеиновые батончики как универсально полезную пищу.

Если сравнить обычный "Сникерс" и протеиновый десерт с одинаковой калорийностью, то разница – в качестве этих калорий. В протеиновом десерте насыщение лучше, и он поддерживает суточную норму белка,

– говорит она.

Такие продукты могут быть удобным вариантом в дороге или в ситуации, когда нет возможности нормально поесть. Однако основой рациона они быть не должны.

Вместе с популярностью тренда появилась и проблема маркетинга. Ирина Новосад предупреждает, что слово "протеиновый" на упаковке может привлекать внимание даже тогда, когда продукт остается достаточно калорийным и содержит много сахара или жиров.

Поэтому эксперты советуют не ориентироваться только на большую надпись на упаковке, а смотреть на весь состав и пищевую ценность.

Фактически протеиновые десерты прошли путь от нишевого продукта для спортсменов до обычного перекуса. Теперь производители пытаются найти баланс между вкусом, составом и пользой, а покупатели все чаще хотят насладиться сладким, не отказываясь при этом от принципов здорового питания.