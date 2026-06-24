Неожиданное объяснение: почему пуговицы на рубашках у мужчин и женщин пришивают с разных сторон

На первый взгляд кажется, что это мелочь. Однако расположение пуговиц на мужской и женской одежде имеет многовековую историю и связано не только с модой, но и с социальными традициями и образом жизни прошлых веков.

Почему эта особенность сохранилась до сих пор и откуда взялось это правило – читайте далее из отссылкой на smithsonianmag.com.

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Горничные против самостоятельности: "аристократический" фактор

В XIV веке пуговицы были настоящей роскошью, доступной только самым богатым. Состоятельные дамы того времени никогда не одевались сами – это была работа прислуги. Поскольку большинство горничных были правшами, портные начали пришивать пуговицы на женской одежде слева.

Женщины, особенно состоятельные, носили изысканные наряды и часто наслаждались роскошью быть одетыми служанкой,

– писала Кейтлин Шнайдер из Mental Floss.

Так девушке, стоящей напротив хозяйки, было удобнее и быстрее справиться с десятками мелких застежек.

Мужчины же, даже очень богатые, чаще одевались самостоятельно. Поэтому пуговицы на их камзолах располагались справа – под правой рукой.

Женская и мужская рубашки / Pexels

Военный след

Для мужчины правильная сторона застежки была вопросом жизни и смерти. Большинство воинов носили оружие на левом бедре, чтобы быстро выхватить его правой рукой. Если бы рубашка или куртка застегивалась на левую сторону, рукоять меча или шпаги могла бы случайно зацепиться за край ткани в решающий момент.

Правостороннее расположение ткани гарантировало, что оружие выйдет из ножен плавно, без каких-либо препятствий.

Амазонки в седле

Еще одна интересная причина связана с этикетом верховой езды. Традиционно женщины ездили в "дамских седлах" боком, повернувшись ногами именно на левую сторону. Расположение пуговиц слева на плаще или блузке препятствовало попаданию встречного ветра под одежду во время галопа, сохраняя тепло и приличный вид всадницы.

Наполеон и его "комплекс"

Существует и забавная легенда о Наполеоне Бонапарте. Говорят, что французскому императору настолько надоело, что женщины высмеивают его фирменную позу (рука, спрятанная за борт мундира), что он приказал пришивать пуговицы на женских блузах с противоположной стороны. Так они больше не могли элегантно копировать его жест.

Хотя это, скорее всего, исторический анекдот, он прекрасно подчеркивает статус этой детали одежды.

Зачем это нам сегодня?

Сегодня женщины одеваются сами, а мужчины редко носят шпаги, но традиция оказалась сильнее логики. Массовое производство одежды, зародившееся в XIX веке, просто зафиксировало эти различия, чтобы стандартизировать выкройки.

Сейчас это скорее элемент стиля и удобный способ быстро различить мужскую и женскую модель в магазине. Хотя в эпоху унисекса эти границы постепенно стираются, "сторона пуговиц" остается одним из самых древних неизменных стандартов в мире моды.

Нет ни одной реальной причины, почему пуговицы нельзя было бы поменять местами. Просто никто не потрудился изменить традицию, которую мало кто замечает или на которую жалуется,

– писал Бенджамин Редфорд для Live Science.