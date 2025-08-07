Мужчина из Ванкувера рассказал об опасной, но высокооплачиваемой работе, которая не требует высшего образования. За нее он получает более 170 тысяч долларов в год.

Сколько зарабатывает мойщик окон в Канаде?

Большинство людей имеют работу, которую они твердо обещают никогда не выполнять, независимо от размера заработка, и профессия мужчины из Ванкувера является именно такой.

Мужчина рассказал, что занимается мытьем окон на высотных зданиях. По его словам, его почасовая ставка составляет 34 фунта стерлингов (44,5 доллара). В среднем мойщик окон зарабатывает около 130 000 фунтов стерлингов (170 340 долларов) в год.

Он также объяснил, что может работать сверхурочно и получать дополнительную оплату.

Нам платят сдельно, поэтому чем больше я работаю, тем больше денег я зарабатываю,

– отметил он в видео.

Мойщики окон / Фото Unsplash

Мужчина признался, что его увлечение скалолазанием стало причиной выбора именно этой необычной профессии.

