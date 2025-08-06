Сообщает 24 Канал со ссылкой на опрос career.io.

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Какое поколение больше всего врет в резюме?

Как выяснилось, почти каждый второй представитель поколения Z (люди, рожденные с 1997 по 2012 год) признает, что приукрашивал свое резюме, чтобы соответствовать требованиям работодателей.

В этом признались 47% опрошенных зумеров. Для сравнения, среди миллениалов (рожденных с 1981 по 1996 год) таких оказалось 38,5%, среди поколения X (рожденных с 1965 по 1980 годы) – 20,4%, а среди бумеров (рожденных с 1946 по 1964 годы) – всего лишь 9,4%.

Зуммеры больше всего врут в резюме / Фото Pexels

Чаще всего зумеры врут о своих трудовых обязанностях (28,38%), опыт работы (22,97%) и в названиях должностей (17,57%). Некоторые даже добавляют сразу несколько недостоверных пунктов.

Почему молодежь врет в резюме?

Эксперты объясняют эту тенденцию желанием молодых кандидатов произвести хорошее впечатление – особенно тогда, когда им не хватает реального опыта. Часто в ход идут преувеличения навыков, чтобы повысить шансы на трудоустройство.

Впрочем, стоит заметить, что украшать резюме склонны представители всех поколений. И нельзя осуждать зумеров только из-за их возраста – понятно, что у молодых людей меньше опыта, чем у более взрослых кандидатов.

Ради трудоустройства в резюме врут не только зумеры / Фото Unsplash

Кроме того, ложь в резюме определенным образом демонстрирует творческий подход к поиску работы.

По мнению HR-экспертов, настоящая проблема заключается не в самой лжи, а в ситуации на рынке труда.

Механизм найма фактически поощряет ко лжи, ведь претенденты вынуждены пройти многочисленные этапы собеседований и бесплатные тестовые задания. Поэтому неудивительно, что люди вынуждены идти на обман, чтобы быть замеченными. Тем более, что врать в резюме формально не запрещено законом, а менеджеры и так имеют предвзятое отношение к молодежи.