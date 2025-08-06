Повідомляє 24 Канал з посиланням на опитування career.io.

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Яке покоління найбільше бреше в резюме?

Як з’ясувалося, майже кожен другий представник покоління Z (люди, народжені з 1997 по 2012 рік) визнає, що прикрашав своє резюме, аби відповідати вимогам роботодавців.

У цьому зізналися 47% опитаних зумерів. Для порівняння, серед міленіалів (народжених з 1981 по 1996 рік) таких виявилося 38,5%, серед покоління X (народжених з 1965 по 1980 роки) – 20,4%, а серед бумерів (народжених з 1946 по 1964 роки) – лише 9,4%.

Зумери найбільше брешуть в резюме / Фото Pexels

Найчастіше зумери брешуть про свої трудові обов’язки (28,38%), досвід роботи (22,97%) та в назвах посад (17,57%). Деякі навіть додають одразу кілька недостовірних пунктів.

Чому молодь бреше в резюме?

Експерти пояснюють цю тенденцію бажанням молодих кандидатів справити гарне враження – особливо тоді, коли їм бракує реального досвіду. Часто в хід ідуть перебільшення навичок, аби підвищити шанси на працевлаштування.

Втім, варто зауважити, що прикрашати резюме схильні представники всіх поколінь. І не можна засуджувати зумерів лише через їхній вік – зрозуміло, що в молодих людей менше досвіду, ніж у більш дорослих кандидатів.

Заради працевлаштування в резюме брешуть не лише зумери / Фото Unsplash

Крім того, брехня в резюме певним чином демонструє творчий підхід до пошуку роботи.

На думку HR-експертів, справжня проблема полягає не в самій брехні, а в ситуації на ринку праці.

Механізм найму фактично заохочує до брехні, адже претенденти змушені пройти численні етапи співбесід та безоплатні тестові завдання. Тому не дивно, що люди змушені йти на обман, аби бути поміченими. Тим паче, що брехати в резюме формально не заборонено законом, а менеджери й так мають упереджене ставлення до молоді.