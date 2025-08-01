Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американської дослідницької компанії Harris Poll.

Дивіться також Хлопець без досвіду став директором і заробляє 150 тисяч доларів: що він вигадав у резюме

Що відомо про "тихі відпустки"?

Дедалі більше працівників уникають оформлення офіційної відпустки та вирушають на відпочинок потайки. Вони беруть із собою робочі телефони й ноутбуки, аби створювати враження присутності на роботі: відписують на листи та спілкуються в чатах.

У звіті дослідницької компанії зазначається, що до такої "тихої відпустки" вдаються 28% працівників.

Багато працівників почали вдаватися до "тихої відпустки" / Фото Unsplash

Найчастіше це практикують міленіали – 4 з 10 представників покоління їдуть у відпустку, не повідомляючи про це керівництво. Однак це не свідчить про їх байдуже ставлення до роботи. Насправді більшість боїться, що їм відмовлять у відпустці або вважатимуть їх недостатньо завантаженими.

Серед зумерів і представників покоління Х рівень прихильників такого відпочинку менше – у "тиху відпустку" йшли 24%. Такі дані навів віцепрезидент з кадрів у технологічній компанії TELUS International Альберт Галарза.

Він також відзначив інші тривожні тенденції:

78% співробітників не використовують усі дні оплачуваної відпустки, бо бояться негативних наслідків;

49% зізнаються, що хвилюються, коли просять керівництво дозволити їм піти на відпочинок;

43% відчувають дискомфорт через те, що їхня відсутність може створити додаткове навантаження на колег.

Чому працівники бояться брати відпустку?

Платформа LiveCareer зафіксувала схожі побоювання щодо відпусток у межах власного дослідження. Згідно з опитуванням 59% працівників у США відчувають тривогу, коли беруть відпустку.

Головною причиною цього вони називають нездорову робочу культуру в компанії. Третина співробітників зазначила, що відчуває тиск, який не дає змоги скористатися всіма днями відпустки. 9% взагалі заявили, що керівництво прямо відмовляє їм у відпочинку.

Багато працівників бояться брати відпустку / Фото Unsplash

Крім зовнішнього тиску, у багатьох працівників є й власні страхи, пов’язані з відпусткою:

під час їхньої відсутності накопичиться багато невиконаної роботи;

вони можуть пропустити кар’єрні можливості;

їх сприйматимуть як менш відданих справі.

Також 20% працівників зізналися, що рідше беруть відпустки, якщо бачать, що керівники самі майже не відпочивають. Попри те, що 45% мають можливість брати щонайменше два тижні відпустки на рік, 80% обмежуються одним тижнем або навіть менше.

Значна частина працівників обмежують себе у відпустці / Фото Unsplash

Також близько половини опитаних зазначають, що їм важко взяти відпустку через надмірне навантаження.

Щоб мати змогу спокійно відпочивати, працівники хочуть мати кращу фінансову стабільність, більше днів оплачуваної відпустки, заміну на час їхньої відсутності, дні для підтримки ментального здоров’я серед пільг, підтримку з боку керівників і менеджерів, менший страх скорочень і чіткіші корпоративні політики щодо відпусток.

До слова, раніше ми розповідали про нову культуру телефонних розмов у молоді. Зокрема, представники покоління Z дедалі рідше кажуть звичне "алло".