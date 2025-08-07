Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Смотрите также Причина кроется глубже, чем кажется: 47% представителей этого поколения врут в резюме
Сколько зарабатывает мойщик окон в Канаде?
Большинство людей имеют работу, которую они твердо обещают никогда не выполнять, независимо от размера заработка, и профессия мужчины из Ванкувера является именно такой.
Мужчина рассказал, что занимается мытьем окон на высотных зданиях. По его словам, его почасовая ставка составляет 34 фунта стерлингов (44,5 доллара). В среднем мойщик окон зарабатывает около 130 000 фунтов стерлингов (170 340 долларов) в год.
Мужчина из Ванкувера рассказал о своей необычной работе: смотрите видео
Он также объяснил, что может работать сверхурочно и получать дополнительную оплату.
Нам платят сдельно, поэтому чем больше я работаю, тем больше денег я зарабатываю,
– отметил он в видео.
Мойщики окон / Фото Unsplash
Мужчина признался, что его увлечение скалолазанием стало причиной выбора именно этой необычной профессии.
К слову, ранее мы рассказывали о мужчине, который полностью придумал свое резюме и начал зарабатывать 150 тысяч долларов в год. Он получил должность старшего директора в компании среднего бизнеса.