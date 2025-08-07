Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Дивіться також Причина криється глибше, ніж здається: 47% представників цього покоління брешуть в резюме

Скільки заробляє мийник вікон у Канаді?

Більшість людей мають роботу, яку вони твердо обіцяють ніколи не виконувати, незалежно від розміру заробітку, і професія чоловіка з Ванкувера є саме такою.

Чоловік розповів, що займається миттям вікон на висотних будівлях. За його словами, його погодинна ставка становить 34 фунти стерлінгів (44,5 долара). У середньому мийник вікон заробляє близько 130 000 фунтів стерлінгів (170 340 доларів) на рік.

Чоловік з Ванкувера розповів про свою незвичну роботу: дивіться відео

Він також пояснив, що може працювати понаднормово та отримувати додаткову оплату.

Нам платять відрядно, тому чим більше я працюю, тим більше грошей я заробляю,

– зазначив він у відео.

Мийники вікон / Фото Unsplash

Чоловік зізнався, що його захоплення скелелазінням стало причиною вибору саме цієї незвичайної професії.

До слова, раніше ми розповідали про чоловіка, який повністю вигадав своє резюме та почав заробляти 150 тисяч доларів на рік. Він отримав посаду старшого директора в компанії середнього бізнесу.