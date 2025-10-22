Известный украинский писатель раскритиковал Радиодиктант и отказался его писать

Вскоре в Украине пройдет национальный радиодиктант, как это происходит ежегодно. Один из украинских писателей негативно высказался об этом мероприятии.

Писатель Андрей Кокотюха раскритиковал идею национального Радиодиктанта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

Смотрите также Настроение – лимонное: мужчина, который выиграл миллион от monobank, поделился деталями

Что Кокотюха сказал о Радиодиктанте единства?

По словам писателя он "не писал и не будет писать" Диктант национального единства.

Во-первых, никогда, еще со средней школы, не любил колхозов. Во-вторых, диктант не способствует национальному единству, а просто так называется. Потому что нация – это 100% населения страны. А диктант пишет мо' 20%,

– заявил он.

В то же время автор также отметил, что ничего не имеет против авторов и чтецов, а многих даже знает лично.

Но пока вы дружно пишете диктант, я индивидуально пишу книгу. Или сценарий. Или сценарную заявку. Короче, я каждый день пишу. А не раз в год,

– подытожил писатель.

Мнения относительно высказывания Андрея Кокотюхи разделились. В комментариях люди выражали непонимание позиции, однако нашлись и те, кто его вполне поддерживал.

Как реагируют люди на сообщение Кокотюхи: смотрите фото

Радиодиктант пройдет 27 октября 2025 года в 11:00.

Кто будет автором и чтецом Радиодиктанта?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Читать текст будет актриса Наталья Сумская, сообщили в эфире Украинского радио.

Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.

Что говорит автор о тексте Радиодиктанта?