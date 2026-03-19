Один бренд – разный вкус: блогерша сравнила Фанту из США и Британии и была шокирована результатом

Казалось бы, одна и та же Фанта в разных странах должна быть идентичной, но реальность другая. Сравнение напитка из США и Британии показало большую разницу: от цвета до состава и уровня сахара.

Популярный напиток Фанта может существенно отличаться в зависимости от страны производства – и это заметно не только на вкус. Блогерша Фиби провела эксперимент, сравнив версии напитка из США и Великобритании, и результаты вызвали активное обсуждение в сети.

Смотрите также Простая, но любимая многими: итальянец попробовал украинские конфеты и выбрал самую вкусную

Как блогерша удивила сравнением Фанты в США и Великобритании

Первой разницей стал внешний вид: американская Фанта имеет яркий, почти неоновый оранжевый цвет, тогда как британская выглядит значительно естественнее и светлее. Однако наибольшее удивление вызвал состав.

Разница между Фантой в США и Великобритании / инстаграм phoebeisginger

В банке из США содержится около 44 граммов сахара, тогда как в британской версии только 15 граммов. Такой контраст заставил пользователей задуматься над стандартами производства в разных странах. Во время дегустации разница только подтвердилась: американский напиток оказался чрезвычайно сладким, тогда как британский больше напоминает вкус апельсинового сока.

Почему такая существенная разница?

Даже если продукт имеет одинаковое название и упаковку, это не означает, что его качество и состав идентичны во всем мире, рассказывают на платформе Quora. Эксперты объясняют: международные бренды часто адаптируют свои товары под местные условия: от законодательства до вкусовых предпочтений потребителей.

Среди главных причин: разные стандарты безопасности и состава, особенности поставки сырья, ценовая политика компаний и локальные предпочтения. Например, в продуктах питания могут менять рецептуру, в технике характеристики, а в косметике состав ингредиентов. В то же время есть категории, где качество почти не отличается – это, в частности, лекарства, медицинские изделия и другая продукция со строгим регулированием.

Какие еще интересные новинки стоит прочитать?