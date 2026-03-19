Популярний напій Фанта може суттєво відрізнятися залежно від країни виробництва – і це помітно не лише на смак. Блогерка Фібі провела експеримент, порівнявши версії напою зі США та Великої Британії, і результати викликали активне обговорення в мережі.

Як блогерка здивувала порівнянням Фанти у США та Британії

Першою різницею став зовнішній вигляд: американська Фанта має яскравий, майже неоновий помаранчевий колір, тоді як британська виглядає значно природніше та світліше. Однак найбільше здивування викликав склад.

Різниця між Фантою у США та Британії / інстаграм phoebeisginger

У банці з США міститься близько 44 грамів цукру, тоді як у британській версії лише 15 грамів. Такий контраст змусив користувачів замислитися над стандартами виробництва в різних країнах. Під час дегустації різниця лише підтвердилася: американський напій виявився надзвичайно солодким, тоді як британський більше нагадує смак апельсинового соку.

Чому така суттєва різниця?

Навіть якщо продукт має однакову назву та упаковку, це не означає, що його якість і склад ідентичні у всьому світі, розповідають на платформі Quora. Експерти пояснюють: міжнародні бренди часто адаптують свої товари під місцеві умови: від законодавства до смакових уподобань споживачів.

Серед головних причин: різні стандарти безпеки та складу, особливості постачання сировини, цінова політика компаній і локальні вподобання. Наприклад, у продуктах харчування можуть змінювати рецептуру, у техніці характеристики, а у косметиці склад інгредієнтів. Водночас є категорії, де якість майже не відрізняється – це, зокрема, ліки, медичні вироби та інша продукція зі строгим регулюванням.

