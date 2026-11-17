Американская мастерица Рэй Свон превращает обычные шляпы в настоящие произведения искусства. Она создает головные уборы в форме животных, которые настолько реалистичны, что с первого взгляда их можно принять за настоящих зверьков.

Среди ее работ есть шляпы в форме кошек, птиц и даже броненосца. Особое внимание привлекают детализированные мордочки, глаза, уши и фактура шерсти. Мастерица демонстрирует свои работы в инстаграме под ником @raeswon, где необычные аксессуары привлекают внимание ценителей оригинального хендмейда, пишет 24 Канал.

Как выглядят оригинальные головные уборы

Для изготовления головных уборов Rae использует технику игольного валяния. Она постепенно формирует изделие из волокон, добавляет мелкие детали и создает объемные фигуры.

Для большей реалистичности мастерица использует расписанные стеклянные глаза, усы и другие декоративные элементы.

Интересно, что заказчики могут сами выбрать животное для будущего аксессуара. Для этого достаточно прислать мастеру фотографию домашнего питомца или описать желаемый образ.

На изготовление одной шляпы обычно уходит около пяти недель.

Как выглядят аксессуары / raeswon

Особое внимание привлекла шляпа в форме броненосца. Такое изделие мастерица также изготовила по индивидуальному заказу. В ее магазине на Etsy есть и другие необычные работы, в частности головные уборы в форме птиц, осьминогов и кошек.