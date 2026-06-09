Почему монеты по краям делают ребристыми: причина вовсе не в дизайне

На каждых монетах можно обратить внимание на характерные насечки по краям. Сначала это кажется обычным декоративным элементом, но на самом деле ребристая поверхность имеет долгую историю и связана с предотвращением мошенничества.

Для чего монеты чеканят ребристыми и почему это защита от фальшивых денег, рассказывают на сайте American Hartford Gold.

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Как появились насечки по краям монет?

Перед тем как люди начали использовать легальные монеты, их ценность определялась на уровне их сплава. Но такой практике не всегда можно было доверять.

Еще в средневековой Европе купцы взвешивали каждую монету, чтобы убедиться, что ее не подделали. Но уличные воры поняли, что острым ножом или напильником можно снять тонкие завитки металла, а рисунок на лицевой или оборотной стороне монеты не повредить.

Поэтому эта стружка могла дать немало денег, если ее сплавить. Зато покупатели не замечали этого, потому что на первый взгляд диаметр монеты выглядел правильно.

Когда о таком виде мошенничества узнали, власть начала вводить усиленный контроль. Несмотря на это, практика существовала и в дальнейшем в подполье, что спровоцировало то, что монеты потеряли 20% своего запланированного веса после того, как некоторое время их не выпускали.

Но решение этой проблемы нашли и оно заключалось в технологии винтового прессования. Такую технику изобрел английский инженер Питер Блондо, который представил устройство для обработки краев в середине 1600-х годов Королевскому монетному двору.

Устройство оставляло края монет не гладкими, а вдавливало равномерно расположенные линии в мягкий металл во время того же оборота винта, который ударял по граням монеты. Такую практику переняли и другие монетные дворы Европы, а впоследствии она распространилась через Атлантику.

Таким образом, если кто-то пытался спилить края монеты, то повреждения после рифления становились сразу заметными.

Какими были первые украинские деньги?

Первые украинские деньги появились в 1918 году, задолго до восстановления независимости страны. Дело в том, что после провозглашения Украинской Народной Республики Центральная Рада инициировала создание собственной валюты и приняла закон о выпуске государственных кредитных билетов, которые получили название карбованцы.

Поэтому первую партию этих банкнот номиналом 100 рублей напечатали в киевской типографии Василия Кульженко. Именно она считалась в то время одной из лучших в стране. Автором этих денег стал художник Георгий Нарбут, который оформил купюры в стиле барокко. Надписи на них были выполнены не только на украинском, но и на языках нацменьшинств.

Но недостаточный уровень защиты спровоцировал изготовление немало подделок, поэтому выпуск карбованцев быстро прекратили.