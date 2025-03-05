Танцор, музыкант и потомок славных людей: интересные факты о Романе Шухевиче

5 марта 1950 года свой последний бой советским спецслужбам дал выдающийся борец за независимость Украины Роман Шухевич. К сожалению, в бою он погиб, а спецслужбы были разочарованы, потому что пытались схватить его живым.

И через 75 лет после гибели фигура Романа Шухевича не дает покоя россиянам, которые считают его "врагом". 24 Канал собрал самые интересные факты о легендарном командире УПА, известного под псевдонимом Тарас Чупринка.

Интересно Встретил войну в Карпатах и был соседом Франко: интересные факты из жизни Михаила Грушевского

Интересные факты о Романе Шухевиче

Роман Шухевич происходил из славного рода. Прадед командира УПА, Иосиф, был первым, кто перевел на украинский язык труды Вергилия, Шиллера, Скотта, а предисловие к посмертному изданию его переводов писал Иван Франко.

Дед, Владимир Шухевич, был ученым, профессором, членом "Просвиты", членом Научного общества имени Шевченко (НОШ). Также именно Владимир Шухевич создал основательный труд о гуцулах – "Гуцульщину" в 5 томах.

Отец Романа Шухевича, Иосиф, был судьей в городе Кроковец, где и провозгласил манифест Западноукраинской Народной Республики. Дядя, Степан Шухевич, был адвокатом и защищал украинцев на громких политических процессах в Польше.



Роман Шухевич / Архивное фото

Роман активно занимался спортом, особенно по душе ему были конный и лыжный. Кроме того, занимался боксом и играл в футбол, волейбол, баскетбол и водное поло. В свое время Шухевич на соревнованиях установил рекорд в беге с препятствиями на 400 метров и рекорд в плавании на 100 метров и был призером в эстафете по метанию диска и толкании ядра. А еще Шухевич владел шпагой и выступал на студенческих соревнованиях по фехтованию. Также Шухевич занимался планеризмом.

Кроме спорта, Шухевич любил и искусство. Командир УПА учился в Музыкальном институте имени Лысенко и закончил курсы игры на фортепиано. Он в свое время даже давал концерты. А играл на фортепиано он до последнего – даже перед гибелью на тайной квартире, как свидетельствуют очевидцы.



Роман Шухевич / Архивное фото

А еще Роман Шухевич был хорошим танцором, закончил курс народных танцев у известного танцора и художественного руководителя Василия Авраменко.

После первого заключения и освобождения Роман Шухевич вместе с приятелем Богданом Чайкивским основал первую в Галичине украинскую рекламную фирму "Фама" – это был успешный проект, компания вела тайную кассу, откуда посылала деньги в ОУН.

За борьбу против немецкого и советского режимов Роман Шухевич платил высокую цену. На него охотились немцы и репрессировали немало его собратьев, которые были участниками провозглашения Акта восстановления Украинского государства во Львове 30 июня 1941 года. А СССР депортировал всю семью командира УПА на Сибирь, а детей – на Донбасс. Юрий Шухевич, сын Романа, 41 год был узником советских лагерей.