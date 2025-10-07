Почему отца короля Даниила называли "крокодилом": историк раскрыл, что имели в виду летописцы
- Князя Романа Мстиславовича в Галицко-Волынской летописи сравнивали с крокодилом.
- Роман Мстиславич был основателем Галицко-Волынского княжества и укрепил связи с Византией, женившись на дочери императора Исаака II Ангела.
Князя Романа Мстиславовича, отца короля Даниила Галицкого, в летописи описывали как крокодила. И хотя этих хищников на Руси никогда не было, такое сравнение имело смысл.
Почему Роман Мстиславич в летописи назвали "крокодилом"?
Роман Мстиславич – великий князь киевский и волынский, который погиб в 1204 году. По себе он оставил славу одного из величайших князей и выдающегося полководца. Однако в Галицко-Волынской летописи его сравнили с крокодилом и несколькими другими животными.
После смерти же великого князя Романа, викоповного самодержца всей Руси, который одолел все языческие народы, мудростью ума соблюдая заповеди божьи. Он ибо бросился был на плохих, как тот лев, сердитый же был, как та рысь, и губил их, как тот крокодил,
– говорится в летописи.
Роман Мстиславич / Фото Wikipedia
Как отмечает Алферов, сравнение с крокодилом выглядит особенно интересно, ведь эти животные не водились на территории Руси.
"Но уже в то время знали, что существует такое животное, хищный зверь, который живет в воде и может напасть и съесть все, до чего он дотянется", – пояснил историк.
Чем известен Роман Мстиславич?
Роман Мстиславич вошел в историю как основатель Галицко-Волынского княжества и один из самых влиятельных правителей Восточной Европы своего времени.
Как пишет "Историческая правда", западноевропейские хронисты называли его rex - королем, а не просто князем. Также Роман Мстиславич восстановил союз с Византией, наладил дипломатические связи с Константинополем и женился на дочери византийского императора Исаака II Ангела, которая стала матерью будущего короля Даниила Романовича.
Также он пытался распространить влияние на Киевскую землю, вел внешнюю политику, совершал походы против половцев. Погиб в битве у Завихоста (в Польше) во время похода в 1205 году.
Кто был первым королем Руси?
Многие считают, что первым украинским королем был Даниил Галицкий. Однако за более чем сто лет до его коронации Русь уже имела своего короля. По словам Алферова, первым королем Руси был Ярополк Изяславич, известный также как Петр I.
Об этом свидетельствует Трирский псалтырь, на страницах которого изображена сцена коронации князя самим Иисусом Христом, а рядом стоит апостол Петр – в честь которого Ярополк и получил христианское имя.
Алферов рассказал, что Ярополка короновал Папа Римский в 1075 году в Риме. После возвращения в Киев в 1076 году Ярополк правил в Вышгороде и оставался единственным законным наследником киевского престола. Однако за всю жизнь ему приходилось постоянно участвовать в междоусобных войнах.