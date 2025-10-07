Князя Романа Мстиславовича, батька короля Данила Галицького, у літописі описували як крокодила. І хоча цих хижаків на Русі ніколи не було, таке порівняння мало сенс.

Чому Роман Мстиславич у літописі назвали "крокодилом"?

Роман Мстиславич – великий князь київський і волинський, який загинув у 1204 році. По собі він залишив славу одного з найвеличніших князів та видатного полководця. Однак у Галицько-Волинському літописі його порівняли із крокодилом та кількома іншими тваринами.

По смерті ж великого князя Романа, вікоповного самодержця всієї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей божих. Він бо кинувся був на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, і губив їх, як той крокодил,

– йдеться у літописі.

Як зазначає Алфьоров, порівняння з крокодилом виглядає особливо цікаво, адже ці тварини не водилися на території Русі.

"Але вже в той час знали, що існує така тварина, хижий звір, який живе в воді та може напасти і з'їсти все, до чого він дотягнеться", – пояснив історик.

Чим відомий Роман Мстиславич?

Роман Мстиславич увійшов в історію як засновник Галицько-Волинського князівства та один із найвпливовіших володарів Східної Європи свого часу.

Як пише "Історична правда", західноєвропейські хроністи називали його rex - королем, а не просто князем. Також Роман Мстиславич відновив союз із Візантією, налагодив дипломатичні зв'язки з Константинополем і одружився з донькою візантійського імператора Ісаака II Ангела, яка стала матір'ю майбутнього короля Данила Романовича.

Також він намагався поширити вплив на Київську землю, вів зовнішню політику, здійснював походи проти половців. Загинув у битві біля Завихоста (у Польщі) під час походу в 1205 році.

