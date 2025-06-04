Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова в YouTube.

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Хто був першим королем Русі

Трірський псалтир містить свідчення про коронацію першого короля Русі – Петра I, більш відомого як Ярополк Ізяславич.

Коронація Ярополка Ізяславича / Фото Wikipedia

На середньовічній мініатюрі зображено, як коронує князя сам Ісус Христос, а позаду стоїть апостол Петро – саме на його честь Ярополк і отримав своє християнське ім’я Петро.

Це святий Ярополк, якого коронував у Римі святий Папа Римський у 1075 році, коли той приїхав до нього. Саме з того часу і почало існувати королівство Русь, бо йому була видана корона,

– зазначає Алфьоров.

Ярополк Ізяславич / Фото Wikipedia

Повернувшись до Києва в 1076 році, Ярополк правив у Вишгороді й залишався єдиним законним спадкоємцем київського престолу. Проте до самої смерті королю доводилося постійно брати участь у міжусобних війнах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Київ мав ще одну загадкову назву. Її значення історики не можуть розгадати і досі.