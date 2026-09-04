Поклонники "Авроры" бросились на охоту за RORI: уже нашли способ обойти систему

В "Авроре" запустили новый розыгрыш, благодаря которому обычный поход в магазин превратился в настоящую охоту. Покупатели теперь не просто ищут нужные товары на полках, но и внимательно присматриваются к каждому уголку, ведь там могут прятаться RORI.

В сети уже появились пользователи, которые пытаются обмануть систему и делятся кодами, которые можно отсканировать, пишет 24 Канал.

Что за акция запустила "Аврора"?

Речь идет об акции "Найди RORI". Ее главный герой – талисман "Авроры", которого сеть спрятала в своих физических магазинах и на рекламных носителях. В частности, RORI можно заметить на афишах, полках, на кассах самообслуживания и онлайн в соцсетях магазина.

В общей сложности участникам нужно найти 15 уникальных RORI и отсканировать их с помощью прайс-чекера в приложении "Аврора". То есть одного персонажа недостаточно – каждый RORI засчитывается только один раз.

Принять участие в розыгрыше могут совершеннолетние пользователи.

Пользователи уже ищут способы собрать всех RORI

После старта акции в соцсетях начали появляться посты людей, обсуждающих, где именно можно найти персонажей. Некоторые даже публикуют коды для сканирования, чтобы другие пользователи могли быстрее пополнить свою коллекцию.

Пост в Threads с найденными штрих-кодами

Фактически обычная маркетинговая акция превратилась в небольшой квест: люди делятся находками, подсказками и пытаются понять, где спрятан следующий RORI.

Однако официальные условия предусматривают именно поиск персонажей в магазинах. На странице акции "Аврора" отдельно указывает места, где стоит искать RORI, а сканирование происходит через приложение.

Что можно выиграть?

За полную коллекцию RORI можно побороться за довольно разнообразные подарки.

Среди них:

три сертификата на семейный отдых в Буковеле;

три смартфона , две зарядные станции ;

, ; два стайлера для волос ;

; пять сертификатов на покупки в "Авроре".

Именно призы, похоже, и добавляют игре азарта. Ведь теперь каждый найденный персонаж – это не просто очередная картинка в приложении, а шаг к участию в большом розыгрыше.

Когда закончится охота?

Искать RORI можно с 31 августа по 13 сентября. После этого организаторы подсчитают результаты, а победителей обещают объявить 17 сентября на "Радио Аврора" и на странице акции.

Так что если в ближайшие дни вы увидите человека, который очень внимательно рассматривает кассу самообслуживания или задержался у полки с товарами, возможно, он вовсе не заблудился. Скорее всего, этот человек просто охотится за своим RORI.