Автор культовой истории о мальчике, который выжил, Джоан Роулинг известна своей коммуникацией с фанатами. Недавно она еще раз это подтвердила.

Украинка пожаловалась, что новая книга писательницы стоит слишком дорого и Роулинг не растерялась и предложила подарить ее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в Х.

Что произошло?

В соцсети Х появилось сообщение украинки, где она жалуется на стоимость новой книги Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг). Пользовательница объяснила, что пока весь мир уже читает The Hallmarked Man, украинцы вынуждены платить за эту книгу "бешеные деньги", поэтому далеко не все могут себе это позволить.

Что это за серия Джоан Роулинг также пишет под псевдонимом Роберта Гэлбрейта. Под этим именем она издает детективы о Корморане Страйке, который расследует самые сложные дела. Женщина работает под псевдонимом. Это было продиктовано желанием, чтобы эти книги получили признание аудитории, независимо от ее репутации.



Новая книга Джоан Роулинг / Фото с сайта издательства

Писательница не оставила сообщение без внимания. Вероятно, автор сообщения сама не ожидала, что такое произойдет.

Напишите свой адрес, я пришлю копию,

– написала Роулинг.

Сейчас серия "Человек с клеймом" насчитывает 8 книг. Новая история вышла всего несколько дней назад. По состоянию на 8 сентября цена книги превышает тысячу грвень.

Кем работала Роулинг до того, как стала известной?

Джоан Роулинг работала секретарем в Лондоне и преподавательницей английского языка в Португалии до написания "Гарри Поттера".

После развода она вернулась в Великобританию, оставшись без работы и в сложных финансовых условиях.